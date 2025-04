Salta la partita contro la Roma: UFFICIALE, assenza pesantissima

In casa Roma, dopo la vittoria contro l’Inter, bisogna segnalare un importante aggiornamento.

La Roma ha appena battuto l’Inter allo Stadio San Siro. I giallorossi, infatti, hanno sconfitto la ‘Beneamata’ con il gol realizzato da Matias Soulé al 22′.

Con questo successo, in attesa delle gare di Bologna e Juve, la Roma ha raggiunto il quarto posto. Lo stesso Claudio Ranieri, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’, non ha nascosto la sua gioia per questo successo: “Questa vittoria la dedichiamo ai tifosi, che non sono potuti venire. Abbiamo osato, perché non lo dovevamo fare. La prima mezz’ora è stata molto bella, poi l’Inter è forte ed ha preso le misure. Ma noi siamo stati bravi ad essere diligenti”.

Archiviata la gara contro l’Inter, di fatto, la Roma ha di fronte a sé altri due match molto importanti. I giallorossi, infatti, giocheranno prima contro la Fiorentina e poi contro l’Atalanta. Proprio per una di queste due partite, nel frattempo, bisogna segnalare il forfait di giocatore molto importante.

Roma-Fiorentina, un big salterà questa partita fondamentale: l’assenza è ufficiale

Tra le fila della Fiorentina, infatti, bisogna segnalare l’assenza di Luca Ranieri. Quest’ultimo, di fatto, è stato ammonito nel corso del successo per 2-1 rimediato quest’oggi contro l’Empoli.

Il capitano della squadra di Raffaele Palladino, infatti, era diffidato e con questo cartellino ha fatto scattare la squalifica. Questa sarà un’assenza importante per la Fiorentina, visto che Ranieri è tra i perni del gruppo viola.