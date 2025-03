Rinvio UFFICIALE contro la Fiorentina: ecco la data del recupero

In queste ultime ore è arrivata la notizia ufficiale del rinvio di un match contro la Fiorentina.

Il 29esimo turno del campionato di Serie A di quest’anno è iniziato ieri con la sfida dello Stadio Marassi tra il Genoa ed il Lecce, dove c’è stata la vittoria dei rossoblù con il risultato finale di 2-1. Mentre nella giornata di oggi è in programma la sfida di San Siro tra il Milan ed il Como.

Ma la vera attesa è per quello che accadrà nella giornata di domani, visto che sono in programma delle gare molto importanti per la lotta scudetto. La prima è la trasferta del Napoli a Venezia. Mentre in serata. Al Gewiss Stadium, infatti, andrà in scena il super big match tra l’ Atalanta e l’Inter.

Tuttavia, oltre a queste partite così attese, alle ore 18.00 bisogna segnalare il match dell’Artemio Franchi tra la Fiorentina e la Juventus. Anche se in casa viola bisogna registrare il rinvio di un match.

Primavera 1, rinviato a domani il match tra l’ Empoli e la Fiorentina: ecco tutti i dettagli

Visto il maltempo che colpito in queste ultime ore la regione Toscana, infatti, la Lega di Serie A ha rinviato la gara del campionato di Primavera 1 tra l’Empoli e la Fiorentina. La gara si doveva giocare inizialmente alle ore 15.00, mentre ora si disputerà domani alle ore 13.00.

Oltre a quella del campionato Primavera, di fatto, in queste ultime ore si è parlato anche di un possibile rinvio del match tra la Fiorentina e la Juventus. Anche se, almeno per il momento, sembra che la sfida dell’Artemio Franchi si giocherà comunque domani all’orario programmato delle ore 20.45.