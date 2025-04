Ribaltone societario bloccato: Allegri-Sarri, è finita

Con il loro destino incrociato per diversi motivi, Allegri e Sarri potrebbero essere costretti a rivedere i loro piani per il futuro. La svolta

Si prospetta una primavera molto intensa per il mercato allenatori. Alle prese con fisiologici restyling, diverse big di Serie A hanno cominciato a sondare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti. Tra smentite di rito e ‘depistaggi’ di diverso tipo, anche la Roma sta ponendo basi importanti per il suo futuro.

Come ammesso da Claudio Ranieri e da Ghisolfi in più di una circostanza, il cerchio si sta ormai stringendo. Le prossime settimane rappresenteranno un vero e proprio turning point per sbloccare un effetto domino che si preannuncia piuttosto interessante. Gli allenatori che – in tempi e in modi diversi – sono stati accostati alla panchina della Roma non sono pochi. Benché il mosaico di nomi possa andare incontro a notevoli evoluzioni nel corso delle prossime ore, spifferi sempre più concreti stanno accostando ai giallorossi soprattutto determinati profili. Con Carlo Ancelotti orientato a dire sì al pressing della Federazione brasiliana, non è escluso che possano ritornare prepotentemente in auge le candidature di Allegri e Sarri che, però, sono due nomi spendibili anche per il Milan.

Via libera Allegri, il Milan sorprende su Conceicao: ecco cosa sta succedendo

Dal canto loro, i rossoneri sono impegnati a sciogliere le riserve riguardante il nuovo DS. Un doppio binario – quello del nuovo allenatore e del dirigente in grado di fare da tramite tra campo e ‘scrivania’ – che, però, potrebbe vivere un clamoroso colpo di scena in casa Milan.

Secondo quanto riferito nello studio di Top Calcio 24 nel corso della diretta di QSVS, infatti, i rossoneri potrebbe anche continuare con l’attuale asset societario, senza un nuovo direttore sportivo e con più poteri all’allenatore. Ma non è finita. Se fino a pochi giorni fa l’addio di Conceicao a fine stagione sembrava configurarsi come lo scenario più credibile, non è escluso che qualcosa nelle prossime settimane possa inaspettatamente cambiare.

Forte di un sostanziale gradimento da parti piuttosto influenti della società, il tecnico portoghese potrebbe anche prolungare la sua esperienza al Milan. Pur risultando al momento una suggestione, si tratta comunque di uno scenario da monitorare con attenzione soprattutto se – come messo in evidenza – non si dovesse sbloccare la rincorsa del ‘Diavolo’ al nuovo DS. Allegri e Sarri attendono i futuri sviluppi della vicenda.