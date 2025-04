Colpaccio Juventus da 47 milioni: il Bayern Monaco gli dice addio

Calciomercato Juventus, per i bianconeri la questione è ancora apertissima: le sorprese sono dietro l’angolo

A prescindere dal modo con il quale la compagine di Tudor chiuderà questa stagione, la prossima estate rappresenterà un autentico spartiacque per la Juventus. Sia in entrata che in uscita, i bianconeri saranno chiamati ad un vero restyling in settori nevralgici del campo.

In attacco, dove il sogno continua ad essere quel Victor Osimhen per il quale la ‘Vecchia Signora’ dovrà, però, trattare direttamente con il Napoli senza passare per il pagamento della clausola rescissoria. A centrocampo, dove resta viva la pista che porta a Sandro Tonali pur nelle difficoltà del caso, ma non solo. In un mosaico che si preannuncia essere strettamente collegato non solo al piazzamento finale in stagione ma anche alle possibili cessioni con le quali poter realizzare importanti plusvalenze, occhio al filo diretto che nelle ultime stagioni ha legato ‘Madama’ alla Premier League. Si inseriscono proprio in questo tipo di scenario – ad esempio – le ultime indiscrezioni che vedrebbero Giuntoli sulle tracce di una delle rivelazioni degli ultimi anni.

Calciomercato Juventus, nuova sfida con il Bayern

Ci stiamo riferendo a Marc Guehi per il quale – secondo quanto riferito da TBR Football – la ‘Vecchia Signora’ avrebbe cominciato a sondare il terreno per capire la fattibilità di un’operazione che si preannuncia comunque piuttosto complicata. Non solo per la valutazione del classe ‘2000 – che si attesta sui 47 milioni di euro – ma anche per la folta concorrenza pronta a darsi battaglia.

In tempi e in modi diversi, infatti, Newcastle e Chelsea stanno provando a capire i margini di manovra e sono balzati in pole position nella corsa al calciatore. Molto più defilata la Juventus, che eventualmente avrebbe la liquidità sufficiente per provare a far saltare il campo solo in caso di cessioni ‘pesanti’. Assieme ai bianconeri – da sempre molto attenti a sfruttare questo tipo genere di situazioni – da non trascurare infine anche la manovre del Bayern Monaco.

Il che sorprende fino ad un certo punto visto che Kim – protagonista suo malgrado del doppio confronto in Champions League contro l’Inter – non sta fornendo quelle garanzie che la compagine tedesca si auspicava. Sull’ex Napoli – del resto – c’è sempre la Juve, pronta a dar vita con il Bayern ad un irresistibile maxi intreccio: staremo a vedere cosa succederà, fermo restando che al momento i bianconeri nella corsa per Guehi non sono affatto in pole position.