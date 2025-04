Addio Svilar, offerta da 55 milioni già recapitata

Addio Svilar. Le voci di un possibile addio del numero uno giallorosso si fanno sempre più insistenti. Ora c’è anche l’offerta irrinunciabile.

La Roma ritorna da San Siro con il sorriso più smagliante. Dopo aver incassato tre punti pesantissimi in ottica morale e lotta per un posto in Champions League, una domanda sorge spontanea: una Roma guidata fin dall’inizio di stagione da Claudio Ranieri quale posizione occuperebbe a quatto giornate dalla fine?

Una risposta non l’avremo mai. Se però si sconfigge, con pieno merito, la capolista in casa sua grazie ad una rete, di destro!, di Matias Soulé, qualcosa di decisamente importante è stato fin qui realizzato dal tecnico romano. Dal suo addio, datato formalmente 30 giugno 2025, ripartirà la nuova Roma. Un nuovo tecnico darà le giuste indicazioni per il nuovo progetto in partenza. Inevitabile come accanto alla lista ‘entrate’ vi sia quella legata alle ‘uscite’. I conti, in casa giallorossa, non sono ancora tornati in ordine e pertanto buona parte delle operazioni in entrata dovranno essere finanziate dalla uscite. Una in particolare allarma i tifosi capitolini.

Addio Svilar, ecco l’offerta del Chelsea

Nomi in entrata, nomi in uscita. Anche in casa Roma si soppesano i due piatti della bilancia. E si teme che un numero uno possa lasciare Trigoria.

Numero uno per ruolo, numero uno per peso specifico all’interno dell’undici giallorosso, numero uno per richieste provenienti dall’estero. Mile Svilar è prospetto ambito e la Premier League lo attenziona da un po’. Il Chelsea, guidato da Enzo Maresca, è alla ricerca di un numero uno di assoluta qualità in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da fichajes.net i Blues londinesi hanno orientato attenzioni e denari su Gregor Kobel, classe 1997, estremo difensore svizzero del Borussia Dortmund. Il Chelsea è pronto a mettere sul tavolo un’offerta pari a 55 milioni di euro per il portiere svizzero, nonostante la valutazione del suo numero uno fatta dal Borussia Dortmund sia decisamente inferiore, attorno ai 40 milioni di euro. Al di là delle cifre in ballo sembra che il Chelsea abbia abbandonato la pista che porta a Mile Svilar. Un’altra bella notizia per la Roma dopo il trionfo contro l’Inter.