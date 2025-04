Scelta fatta per il bomber: Roma e Juve non aspettavano altro

Il cerchio si sta per chiudere: l’assist per Roma e Juve è decisivo e indirizza in maniera importante la corsa per l’attaccante. Come stanno le cose

Galvanizzata dalla prestazione da urlo fornita a San Siro contro l’Inter, la Roma di Claudio Ranieri è attesa da un veemente rush finale per continuare a coltivare il sogno di griffare un piazzamento in Champions League insperato fino a qualche mese fa.

Pur rendendosi protagonisti di una prova importante sotto tanti punti di vista, i giallorossi non sono comunque riusciti a capitalizzare (se non in parte) l’enorme mole di occasioni create. Allungando una striscia di partite nelle quali sta faticando e non poco a rendersi pericoloso, Artem Dovbyk non è riuscito ad incidere. Benché abbia sgomitato molto, l’attaccante ucraino ha faticato a calamitare palloni importanti, non riuscendo ad incidere nei momenti topici dell’incontro. Al centro di molte voci di mercato, la permanenza di Dovbyk all’ombra del Colosseo non è affatto scontata. Il che potrebbe contribuire in maniera importante a riaprire quel valzer delle punte che, allargando il nostro punto d’osservazione, dovrebbe coinvolgere non pochi club in Serie A e in Europa.

Calciomercato Roma, da Krstovic a Lucca: la mossa dell’Inter sblocca Ghisolfi

Uno dei nomi finiti nella lista dei desideri di Ghisolfi – non è un mistero – è quello di Krstovic. Protagonista di una stagione da 11 reti e 3 assist (fino a questo momento), l’attaccante del Lecce ha calamitato l’interesse di molte big italiane.

Oltre alla Roma, anche Juventus, Milan ed Inter non sono rimaste indifferenti difronte alla continuità di rendimento dell’attaccante classe 2000 nativo di Golubovci, in grado di prendersi la squadra sulla spalle nei momenti topici della stagione. Offerte concrete finora non sono state recapitate sulla scrivania dell’area tecnica salentina. Tuttavia, diversi tasselli potrebbero creare interessanti spazi di manovra a favore della Roma.

Secondo quanto evidenziato da Interlive.it, infatti, il primo nome nella lista dei desideri di Marotta e Ausilio continuerebbe ad essere Santiago Castro, seguito da mesi dai Campioni d’Italia uscenti. Pur muovendosi parallelamente anche verso altre piste, l’Inter entrerebbe nell’ordine di idee di riannodare i fili del discorso per uno tra Krstovic e Lucca (accostato anche alla Roma) solo nel caso in cui dovesse fallire l’assalto all’attaccante del Bologna. Ghisolfi e la Juventus osservano il da farsi: nel corso delle prossime settimane avremo un quadro più chiaro della situazione.