Il sogno di Giuntoli tradisce la Juve: offerta clamorosa e accordo saltato

Addio e colpo di scena Juventus, ha tradito Giuntoli: accordo saltato. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Restano ancora molti scenari di grande interesse per la Roma in questo mese di agosto già in grado di generare attese significative per novità cruciali nella costruzione della rosa da affidare a Daniele De Rossi. I giallorossi sono consapevoli della necessità di apportare ulteriori modifiche alla squadra, considerati i miglioramenti che hanno caratterizzato le mosse di altre squadre di Serie A, alle quali Ghisolfi e colleghi hanno risposto con approdi nobili quali quelli di Soulé e Dovbyk.

Il livello del nostro campionato, soprattutto a quei piani alti cui la Roma ambisce per il tanto agognato approdo in Champions League, resta molto elevato, con cambi in panchina e nuove mosse di mercato che potrebbero fungere da grossa discriminante per una lotta in chiave europea più che avvincente. Particolare attenzione, tra le varie, merita la Juventus, che, al netto di questioni calde quanto delicate come quella relativa a Federico Chiesa, si potrebbe prossimamente distinguere per nuovi e altisonanti approdi.

Il club bianconero è impegnato nella creazione di un nuovo progetto dopo l’addio di Massimiliano Allegri. Cristiano Giuntoli, direttore dell’area tecnica, sta cercando nuovi profili da affidare a Thiago Motta per formare una squadra competitiva e puntare subito a grandissimi traguardi, come dimostrano i recenti acquisti.

Adeyemi al posto di Nico Williams, il Barcellona rovina la Juventus

In particolare, Douglas Luiz e Thuram hanno generato una mini rivoluzione a centrocampo, in attesa di aggiornamenti definitivi su una complicata quanto affascinante operazione per ingaggiare Koopmeiners. Anche il portiere Di Gregorio è un acquisto significativo, e si attendono ulteriori cambiamenti soprattutto nel reparto offensivo.

Sul fronte offensivo, anche alla luce della questione Chiesa e dell’addio a Soulé, la Juventus sta cercando soluzioni soprattutto sulle fasce. Uno dei nomi in grado di stimolare maggiormente le attenzioni, era stato Adeyemi, qualitativo e velocissimo esterno del Borussia Dortmund, che potrebbe adesso essere coinvolto, però, in un clamoroso scenario di calciomercato.

A livello europeo, come noto, una delle questioni in grado di generare le attenzioni principali è stata soprattutto la questione Nico Williams, finito nel mirino del Barcellona, fin qui, però, non in grado di assecondare le giustamente elevate pretese dell’Athletic Bilbao.

Come riporta El Gol Digital, ora, i blaugrana potrebbero prendere in considerazione proprio Adeyemi qualora lo scenario Nico Williams non dovesse sbloccarsi, convergendo verso l’esterno del Borussia.