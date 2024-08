Juve, colpo di scena Sancho: infortuni choc e scambio clamoroso. Ecco quello che potrebbe succedere attorno alle prestazioni dell’esterno

La Juventus ha deciso di fare fuori Federico Chiesa e adesso è alla ricerca di un esterno offensivo. E non è una situazione semplice per diversi motivi che adesso vi andiamo a spiegare.

Partiamo dai nomi che sono circolati soprattutto nel corso delle ultime settimane: su Galeno del Porto oggi si è parlato di un interesse della Roma; Conceicao sempre dei lusitani ha un problema muscolare e non si sa per quanto tempo dovrà rimanere fuori; per Adeyemi il Borussia Dortmund chiede una montagna di soldi che la Juve non sembra disposta a versare. Rimane Sancho, del Manchester United, che i Red Devils potrebbero essere costretti a cedere per finanziare dei colpi in difesa visti i molteplici infortuni. Si parla di De Ligt per gli inglesi, con Sancho che potrebbe essere uno dei sacrificati.

Sancho, affondo del Psg

La Juventus, lo sappiamo, ha cercato di piazzare il colpo ma non ci è riuscita. E adesso, anche per via dei problemi di prima, il Psg potrebbe annusare l’affare, secondo le informazioni riportate da El Nacional in Spagna, cercando di chiudere per l’ex Borussia Dortmund con un triplo scambio.

Si legge che i parigini potrebbero mettere sul piatto diversi cartellini per Sancho: tra i nomi ci sarebbero quelli di Manuel Ugarte, ma soprattutto quelli di Nordi Mukiele e di Milan Skriniar, due difensori che potrebbero fare proprio al caso dello United. A quanto pare questi profili sono anche graditi a Ten Hag, quindi la pista Sancho per la Juventus si potrebbe anche chiudere con largo anticipo. In questo modo, con questi pezzi da novanta che potrebbero volare in Premier, per Giuntoli il compito sarebbe davvero difficilissimo.