Mazzata Juventus, big KO: lesione muscolare e affare a rischio

Mazzata Juventus, big KO. Una giornata non particolarmente positiva per il club bianconero e la coda è ancora più amara.

Due settimane dall’inizio del campionato. Due settimane che sembrano decisamente poche per la Juventus rispetto al grande lavoro che l’attende. A partire dal campo dove Thiago Motta ne ha di cose da sistemare e meccanismi da oliare al meglio.

Ancor più delicato, e complesso, se possibile, il compito che attende Cristiano Giuntoli. L’unico vantaggio del direttore tecnico bianconero è che, rispetto al suo allenatore, ha circa un paio di settimane in più per operare. Dopo lo scioccante esordio tedesco, con il 3-0 subito dal Norimberga, qualcosina in più si è visto nell’amichevole di Pescara che ha visto i bianconeri impegnati contro il Brest. Un 2-2 dove uno dei pochi aspetti positivi è il ritorno al gol su rigore di Dusan Vlahovic dopo una serie preoccupante di errori dal dischetto, in gare ufficiali e non. Hai voglia a dire, in certi casi, come il calcio di agosto valga poco. La Juventus sembra decisamente indietro nonostante fosse preventivabile visto l’imponente cambiamento avvenuto. Un cambiamento che forse non è nemmeno a metà del suo percorso.

Dal Portogallo la notizia peggiore

La Juventus ha già cambiato molto, ma ancor più intende cambiare. Sono ancora numerose le cessioni in programma, così come diversi sono i volti nuovi ancora da portare, obbligatoriamente, alla Continassa.

In una serata non particolarmente emozionante arriva anche la notizia peggiore possibile. A BOLA informa infatti che Francisco Conceicao è costretto a saltare la sfida di Supercoppa di Portogallo tra Porto e Sporting Lisbona a causa di una lesione muscolare al gluteo sinistro. Un imprevisto non gradito al Porto che perde uno dei suoi giovani punti di forza. Una mazzata anche per la Juventus che aveva inserito il talento portoghese nella lista dei papabili per il ruolo di esterno. Ed ora? La società bianconera attenderà il responso definitivo degli esami e poi deciderà di conseguenza. A poche settimane dalla fine del mercato le decisioni dovranno essere immediate e definitive. Con Sancho ed Adeyemi decisamente troppo costosi per la Juventus di oggi, Francisco Conceicao è un profilo stimato e più abbordabile economicamente. Aggiornamenti a breve.