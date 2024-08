Nuovo schiaffo alla Juventus: affare da 30 milioni, accordo a un passo

Nuovo schiaffo alla Juventus. Non è un momento facile per la società bianconera e per Cristiano Giuntoli. Dal mercato arrivano brutte notizie.

Nella Juventus che cambia c’è ancora tanto da cambiare. Il sogno Teun Koopmeiners rappresenterebbe per la formazione bianconera la perfetta chiusura del cerchio per il reparto più delicato e carente della rosa: il centrocampo. La Juventus, però, ha anche altre necessità. In altre zone del campo.

In questo momento è diventato l’attacco il fronte più delicato dal momento che è lì che si stanno concentrando le maggiori difficoltà. Soltanto Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz sono sicuri di far par parte dell’attacco bianconero della prossima stagione. Il resto è pura incertezza. Moise Kean è ormai un giocatore della Fiorentina mentre Arek Milik non sembra rientrare nelle grazie di Thiago Motta. Come se non bastasse un talento ammirato dal nuovo tecnico bianconero, Matias Soulé, è stato ceduto alla Roma per finanziare il mercato in entrata. Un mercato in entrata che oltre a centrocampo e difesa, dovrà necessariamente occuparsi dell’attacco. Un esterno, forse due. E poi il vice Vlahovic. Tutto questo nelle poche settimane che restano per la campagna acquisti. Il tempo stringe e Giuntoli vuole dare alla Juventus ciò di cui la Juventus ha bisogno: un attaccante. Occorre, però, fare in fretta perché la concorrenza non aspetta.

Il Borussia Dortmund beffa la Juve per Beier

Patrick Berger ci ha aggiornato in riferimento alle trattative di mercato che riguardano uno dei maggiori talenti del calcio tedesco: Maximilian Beier, classe 2002, attaccante dell’Hoffenheim, fresco di convocazione nella nazionale maggiore tedesca.

Berger scrive come: “Beier sia il giocatore preferito del Dortmund dopo la partenza di Fullkrug“. L’attaccante tedesco può lasciare l’Hoffenheim per una somma attorno ai 25-30 milioni di euro. Continua Berger: “Il BVB è disposto a pagare 25 milioni di euro“. Su Maximilian Beier, per tutti Max, ci sono gli occhi di diversi top club europei. E se il Bayer Leverkusen sembra aver mollato la presa, per Patrick Berger: “Chelsea ed Aston Villa sono presenti con offerte concrete, anche la Juve è ancora interessata“. La concorrenza è ‘ricca’, in tutti i sensi, e per la Juventus non sarà facile tenere vivo il sogno di mettere le mani sul nuovo centravanti della Germania. La Juventus dovrà cedere, e tanto, per sistemarsi a dovere. E per continuare a sognare il nuovo Muller.