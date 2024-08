Triplo addio e rivoluzione Roma: restano in Serie A

Triplo addio e rivoluzione Roma, due di loro restano in Serie A: prende forma la nuova squadra di De Rossi.

I recenti movimenti di calciomercato della Roma hanno restituito consapevolezza del forte anelito al miglioramento da parte di Friedkin e adepti, ben consci dei limiti palesati dalla squadra nel recente passato e, finora, bravi a cercare e trovare i giusti presupposti per accontentare De Rossi e ovviare alle defezioni principali fin qui emerse.

Gli approdi di Dovbyk e Soulé non possono in alcun modo passare in secondo piano, rappresentando entrambi i presupposti per poter assistere ad un netto miglioramento qualitativo e tecnico di una squadra che, anche in queste regioni di campo, aveva dimostrato di avere bisogno di qualcosa di nuovo. Gli esborsi nelle casse di Girona e Juventus confermano certamente l’importanza di questa doppia trattativa, ma non devono assolutamente cancellare il monito all’accontentare anche le altre richieste di De Rossi, la cui squadra continua ad apparire deficitaria da diversi punti di vista.

Calciomercato Roma, da Kumbulla a Shomurodov: triplo addio e permanenza in Serie A

Per affrontare la stagione nel migliore dei modi, evitando anche affanni generati dai reiterati e ravvicinati impegni, bisognerà lavorare per garantire al tecnico una rosa completa da un punto di vista numerico, intervenendo, ora, anche per allungare il corpo di soluzioni e scelte a disposizione del mister.

In particolar modo, la difesa resta uno dei reparti maggiormente attenzionati, parallelamente ad un insieme di valutazioni che, da tempo, stanno interessando anche le possibili uscite. Da questo punto di vista, non si attendono aggiornamenti solo per scenari più altisonanti come quello legato ad Abraham. Da piazzare, infatti, restano anche altri elementi come Kumbulla, Shomurdov e Solbakken.

A tal proposito, Il Corriere dello Sport, evidenzia come Shomurodov potrebbe restare in Serie A dopo l’esperienza al Cagliari, che ha attirato le attenzioni del Verona nei suoi confronti. Da non scartare una permanenza italiana, in una squadra di fascia media, per l’ex Bodo, finito nel mirino anche del Malmoe ma il cui stipendio impedirebbe, ora come ora, un suo approdo in terra scandinava. Sul fronte Kumbulla, infine, ne viene ribadita la presenza sulla lista degli elementi messi sul mercato dalla Roma, che intenderà consegnare nuovi difensori proprio dopo la cessione di uno tra Marash o Smalling.