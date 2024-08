Doppio incubo Juventus: accordo bomba da 40 milioni

La Juventus deve fare i conti con un doppio incubo sul mercato che potrebbe complicare e non poco i piani di Giuntoli: c’è già l’accordo da 40 milioni

I bianconeri sono sempre alla ricerca di un paio di rinforzi tra centrocampo e attacco per completare al meglio la propria rosa. Thiago Motta ha urgente bisogno dell’intervento del ds per alzare il livello qualitativo dell’11 titolare.

Il mercato si sta avviando verso le sue battute conclusive, con il gong finale che scatterà nella serata di venerdì 30 agosto. Di tempo e di margine per trovare ottimi affari ce n’è, soprattutto avvicinandosi alla scadenza della campagna trasferimenti. Le squadre devono poter piazzare i propri esuberi per far quadrare i bilanci e le iniziali richieste si possono ammorbidire. La Juventus spera proprio in questo per centrare uno degli obiettivi che si era prefissata alla vigilia di questa estate. Koopmeiners resta il nome cerchiato in rosso sull’agenda di Cristiano Giuntoli.

Thiago Motta sta cercando di costruire una mediana forte e robusta, con Thuram e Douglas Luiz a schermare la difesa. Poi servirebbe la qualità negli inserimenti del centrocampista olandese per creare qualcosa di unico in Italia. L’addio di Rabiot avrà comunque un suo peso e per questo non si può prescindere da qualche innesto di assoluto livello. Il problema è che l’Atalanta continua a fare muro, valutando il suo gioiello non meno di 60 milioni di euro.

La strada che porta a Koopmeiners è sempre più in salita: un doppio colpo rovina i piani di Giuntoli

Negli ultimi giorni si era sparsa la voce anche su un interessamento dei bergamaschi su Matt O’Riley, centrocampista naturalizzato danese, in forza al Celtic, già seguito anche dalla Roma nelle scorse settimane. Il classe 2000 poteva essere un sostituto adeguato di Koopmeiners, ma il problema è che su di lui è piombato anche il Chelsea. L’Atalanta poco potrebbe di fronte al poter di fuoco “economico” dei Blues, pronti a mettere sul piatto 20 milioni di sterline per convincere gli scozzesi a mollare il loro centrocampista.

Tra l’altro in questa serie di incastri gioca un ruolo importante anche l’Atletico Madrid, già player decisivo nell’affare Dovbyk-Roma. Si perché i Colchoneros sono piombati con forza su Conor Gallagher, stella del Chelsea, mettendo sul piatto circa 40 milioni di euro. L’affare, come riportato da Fabrizio Romano, dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, con un contratto di 5 anni per il calciatore.

Questi incastri di certo non avvantaggiano il lavoro di Giuntoli, visto che il doppio colpo sull’asse Celtic-Chelsea-Atletico, potrebbe spingere l’Atalanta a tenersi Koopmeiners e i bianconeri a cambiare obiettivo.