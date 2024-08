Non solo Chiesa: maxi scambio Roma-Juventus. Ecco quello che potrebbe succedere nel corso delle ultimi giorni di mercato. Doppia operazione clamorosa

Calciomercato in fermento. Qualcosa di clamorosa. Ma sappiamo benissimo che le ultime ore sono quelle più importanti, quelle che sbloccano gli affari. Allora, partiamo da un paio di situazioni che conosciamo e partiamo dalla Juventus.

Thiago Motta ha deciso di fare piazza pulita: Chiesa e Milik, tra gli altri, sono due giocatori ormai fuori dal progetto tecnico che per giocare devono trovarsi una sistemazione. E in queste ore si è anche parlato, soprattutto per il primo, di un ritorno di fiamma della Roma che lo aveva cercato anche un mese fa. Poi Chiesa ha tentennato e Ghisolfi ha preferito andare a prendersi Soulé, che è in ritiro in questo momento in Inghilterra. Ma secondo quanto scritto da Daniele De Felice su X, ci potrebbe essere uno scambio clamoroso.

Non solo Chiesa, anche Abraham

Dentro la Roma Tammy Abraham avrà sicuramente poco spazio nei prossimi mesi e i giallorossi lo vorrebbero cedere per fare cassa. O, in questo caso, anche per cercare ad arrivare a degli obiettivi più congeniali a De Rossi.

“Proposto doppio scambio con la Roma: Bove e Abraham per Milik e Chiesa”. Questo ha scritto il profilo citato prima, sottolineando inoltre come i giallorossi non hanno messo tra gli incedibili il centrocampista Bove, che a quanto pare potrebbe anche finire alla Fiorentina, visto che sarebbe la prima scelta di Raffaele Palladino. Però, Bove, potrebbe anche finire in questa maxi operazione. Fantamercato o qualcosa di reale? Solamente il tempo ci dirà se sotto sotto c’è davvero qualcosa di vero.