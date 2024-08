Roma meglio della Champions: nuovo ribaltone dopo Dovbyk

Calciomercato Roma, il fattore Champions League sembra non bastare e apre al ritorno di fiamma a sorpresa in casa giallorossa. Nuovo ribaltone in entrata per de Rossi dopo la chiusura dell’affare Dovbyk.

La Roma di Daniele De Rossi è volata in Inghilterra per concludere il ritiro estivo, dopo aver pareggiato l’ultima amichevole in patria. A Rieti i giallorossi hanno affrontato i greci dell’ Olympiakos, in un test chiuso sull’1-1 con due calci di rigore nel primo tempo. Al termine della sfida amichevole Daniele De Rossi si è detto calmo e fiducioso di trovare nuovi rinforzi di livello da qui al termine della sessione di calciomercato estivo. Ed è in questa ottica che si aprono scenari a sorpresa per le manovre di Florent Ghisolfi, che si concentra anche sul fronte delle cessioni per liberare spazio ai nuovi acquisti.

Se uno dei primi indiziati a lasciare la Roma resta Tammy Abraham, sempre nel mirino del Milan, anche in difesa ci posso essere novità. In rotta d’uscita restano Marash Kumbulla e Chris Smalling, mentre sul fronte delle entrate c’è un ritorno di fiamma dal sapore Champions League per mister De Rossi.

Calciomercato Roma, la Champions non basta: ritorno di fiamma Hummels

Fari puntati su Mats Hummels, che ha salutato il Borussia Dortmund in scadenza di contratto dopo la finale di Champions League. L’esperto difensore tedesco sembrava ad un passo dal Bologna, che ha ceduto Riccardo Calafiori in Premier League, ma la fumata bianca decisiva non è arrivata

Secondo quanto scrive il ‘Corriere della Sera’ il classe ’88 può tornare un nome di attualità per la Roma di de Rossi nell’ ultima fase del calciomercato estivo. Così come è accaduto per il colpo Dovbyk, chiuso a sorpresa da Ghisolfi quando l’ucraino sembrava ad un passo dall’Atletico Madrid, un nuovo ribaltone potrebbe coinvolgere l’esperto difensore tedesco.