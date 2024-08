Abraham al Milan, scambio due per uno: l’ha detto De Rossi

Calciomercato Roma, dopo aver rinnovato il pacchetto offensivo i giallorossi possono salutare Tammy Abraham in questa sessione estiva. Il Milan spinge per il britannico e spunta un maxi scambio all’orizzonte.

Le recenti manovre in entrata del calciomercato estivo della Roma hanno ridisegnato l’attacco giallorosso a disposizione di Daniele De Rossi. Gli arrivi di Matias Soulè e di Artem Dovbyk garantiscono nuove soluzioni per l’allenatore romanista, che ha già salutato diversi attaccanti nelle scorse settimane. Resta in rotta d’uscita anche Tammy Abraham in casa giallorossa, col Milan dell’ex Paulo Fonseca, che continua a premere per portare il centravanti inglese in rossonero. E sull’asse Roma – Milano spunta l’ipotesi di un maxi scambio a sorpresa a pochi giorni dal via della nuova Serie A.

A seguito dell’ultima amichevole, pareggiata dalla Roma contro l’Olympiakos, non sono sfuggite le parole di Daniele De Rossi in ottica calciomercato estivo. L’ex Capitano romanista si è detto fiducioso nell’attesa di nuovi rinforzi in queste ultime settimane di trattative estive, in cui non sono esclusi importanti movimenti anche sul fronte delle cessioni. Tra i primi indiziati all’addio resta Tammy Abraham, da tempo accostato alla lista dei desideri del Milan di Fonseca. L’ex tecnico romanista, che avrà Alvaro Morata a disposizione in vista della prossima stagione, non molla la presa per il centravanti ex Chelsea e spunta l’opzione dello scambio due per uno per arrivare al classe ’97.

Calciomercato Roma, scambio due per uno col Milan: ecco le opzioni sul tavolo

Secondo quanto scrive l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ sull’asse Roma-Milano sponda rossonera, si può imbastire una maxi operazione che coinvolge Tammy Abraham. Per abbassare la richiesta economica dei giallorossi, che parte da 35 milioni di euro, potrebbero finire due pedine rossonere nella maxi operazione

Secondo il quotidiano sportivo alla Roma si studia l’opzione Alexis Saelemaekers, non riscattato dal Bologna e valutato circa 10 milioni di euro. Altro nome sul piatto, oltre al belga, è quello di Noah Okafor. Lo svizzero potrebbe coprire due ruoli in attacco e colmerebbe l’addio all’ex Chelsea. Ultima pista da seguire è quella che porta al terzino destro Davide Calabria, una delle priorità giallorosse in entrata continua ad essere la corsia di destra.