Roma, rinforzo in Inghilterra: volo prenotato per il nuovo acquisto

In casa Roma, in attesa della sfida di domani contro il Barnsley, bisogna registrare un ‘volo prenotato’ davvero importante.

La Roma di Daniele De Rossi ha pareggiato sabato scorso l’amichevole contro i greci dell’Olympiacos. Archiviata questa gara contro il team ellenico, la squadra giallorossa è pronta a sfidare domani il Barnsley.

Tuttavia, a tenere banco in casa capitolina in queste ultime ore è sicuramente il calciomercato. Dopo aver preso per 23 milioni di euro Enzo Le Fée, infatti, Florent Ghisolfi è riuscito a chiudere due colpi davvero importanti. Il primo è stato l’argentino Matias Soulé per 30 milioni di euro.

Il secondo, invece, è stato quello di aver prelevato dal Girona per 38 milioni di euro il bomber ucraino Artem Dovbyk. L’arrivo di quest’ultimo, di fatto, ha entusiasmato tantissimi tifosi giallorossi, i quali hanno finalmente potuto esultare per l’arrivo tanto sperato dell’attaccante centravanti. Nel frattempo, bisogna registrare delle importanti novità proprio sulla prima ucraina.

Roma, Dovbyk si recherà nelle prossime ore per raggiungere la squadra guidata da Daniele De Rossi: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, Artem Dovbyk dovrebbe raggiungere la squadra in Inghilterra tra la serata di domani e la mattinata di mercoledì.

Dovbyk, dunque, salterà sicuramente l’amichevole di domani contro il Barnsley, mentre potrebbe essere disponibile per l’altro test di sabato contro l’Everton. Ricordiamo che l’inizio del campionato è ormai prossimo, visto che alla sfida con il Cagliari di Davide Nicola mancano meno di due settimane.