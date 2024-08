Calciomercato Roma, affare saltato: ecco cosa è successo

Calciomercato Roma, affare saltato. Dopo una lunga serie di buone notizie e di affari conclusi nella maniera migliore, arriva uno stop.

Fino a sabato prossimo la Roma di Daniele De Rossi proseguirà la sua preparazione in terra inglese. Gli occhi del tecnico osservano attentamente il livello di condizione fisica raggiunto dai suoi ragazzi ed un orecchio, forse due, rivolto alle parole del direttore sportivo Florent Ghisolfi che lo aggiornano sul mercato.

Il lavoro del ds giallorosso è stato fin qui esemplare. Acquisti mirati, di qualità, giovani e di sicuro affidamento. La nota spese indica un numero a tre cifre che non spaventa la proprietà americana. Per lo splendido stadio di proprietà che la Roma ha progettato occorre una squadra di adeguato livello. Una rosa che permetta a Daniele De Rossi di lavorare al meglio, di onorare ogni competizione ma anche di puntare a vincere qualche trofeo. E per tale ambizioso progetto occorrono i campioni. Con un calendario che diventa di anno in anno sempre più fitto di impegni ufficiali una rosa in grado di unire qualità a quantità è l’optimum.

Calciomercato Roma, arriva anche un “no”

Giocatori di qualità per aumentare il tasso tecnico della rosa della Roma. Si cercano le opportunità ma si inseguono anche i grandi campioni. Che possono, però, anche rispondere negativamente.

E’ ciò che ci fa sapere L’Equipe. Non sarà infatti a Roma, e nella Roma, il futuro di Jonathan David. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano francese, il centravanti canadese del Lille, classe 2000, era uno degli obiettivi di mercato dei giallorossi, ma il calciatore ha deciso di declinare l’offerta. Non sarà infatti il campionato di Serie A ad accogliere il cannoniere nordamericano. La sua ambizione, tecnica ed economica, lo spinge in Inghilterra, in Premier League. Il contratto in scadenza a giugno del 2025 fa di Jonathan David un prospetto molto appetibile sul mercato. Il Tottenham, alla disperata ricerca del sostituto di Harry Kane, ceduto la scorsa estate al Bayern Monaco, sta tallonando da tempo il nazionale canadese. La Roma, come sappiamo, ha poi deciso di affondare il colpo per Dovbyk, senza se e senza ma.

Ci sono gli Spurs nel futuro di Jonathan David?