Ha già lasciato il ritiro della Roma: colpo nerazzurro

Era nell’aria da ieri e ancora non è ufficiale. Ma la calciatrice ha già lasciato il ritiro e in alcune foto s’è vista con la maglia nerazzurra

Ve lo avevamo anticipato nella giornata di ieri. Adesso l’addio non è ufficiale ma manca solamente questo sigillo. Elisa Bartoli, il prossimo anno, non sarà più la capitana della Roma femminile. Si è consumato il suo passaggio all’Inter.

La calciatrice infatti questa mattina ha lasciato il ritiro giallorosso di Cascia per unirsi a quello nerazzurro. Dice addio dopo cinque anni nei quali ha vinto gli ultimi due scudetti, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana. Insomma, una bandiera vera e propria: ma c’è una carriera da chiudere nel migliore dei modi, avendo la possibilità di giocare anche in vista dell’Europeo del prossimo anno in Svizzera nel quale, Bartoli, vuole essere una delle protagoniste.

Bartoli ha lasciato il ritiro: atteso l’annuncio dell’Inter

Un mese fa su di lei è spuntato l’interesse della Fiorentina e anche quello dell’Inter. Poi è prevalsa la pista nerazzurra. Nei giorni scorsi la calciatrice ha avuto un colloquio con Alessandro Spugna e con lo staff tecnico della Roma: dopo ha capito che lo spazio che avrebbe avuto sarebbe stato poco. Da qui la decisione, dopo giorni di riflessioni, di prendere una strada diversa. Che porta a Milano, con la maglia dell’Inter. Giocherà di più, guadagnerà qualcosa in più, e sicuramente arriverà da protagonista all’impegno dell’anno prossimo con la maglia azzurra.

Bartoli firmerà un contratto fino al 30 giugno del 2026 – l’accordo con la Roma scadeva nel 2025 e non sappiamo se erano state intavolate delle trattative per il rinnovo – ed è già in viaggio, come detto, verso Milano. Sui social è scoppiata la polemica: molti pensano non sia giusto questo trattamento, altri vedono come una fase di rinnovamento questo addio. In ogni caso si attende solamente l’ufficialità della firma, che ormai è cosa fatta. E già inizia il conto alla rovescia per vederla con un’altra maglia al Tre Fontane.