Riecco Guardiola, boom Juventus: tutti contenti con lo scambio

Riecco Guardiola, boom Juventus. Un tecnico ed una squadra delusi dall’andamento della stagione in corso diventano protagonisti del mercato.

Al momento tutto si muove sottotraccia e non potrebbe essere altrimenti. La stagione non è ancora terminata ma la prossima è praticamente dietro l’angolo. E se fosse per il mercato sarebbe già iniziata da tempo.

Le grandi manovre in vista della stagione 2025-26 sono infatti già partite. E questo nonostante che l’oceanica stagione 2024-25 troverà il suo reale compimento soltanto il 13 luglio quando sarà eletta la formazione campione del mondo al termine del Mondiale per Club Fifa che si disputerà negli Stati Uniti a partire dal prossimo 14 giugno. La pazienza non è certo una virtù che appartiene alle società di calcio. Anzi. Occorre agire in fretta, prima degli altri, approfittando anche degli impegni che ancora tengono ‘occupate’ diverse grandi squadre. Ed il mercato, si sa, vive di fiammate. Di nomi che, da un giorno all’altro, da un’ora all’altra, infiammano i media e le fantasie dei tifosi. Ora, in copertina, vi è un nome italiano.

Riecco Guardiola, boom Juventus. Il mercato ridà loro il sorriso

Destiny Iyenoma Udogie, classe 2002, difensore del Tottenham e della nazionale italiana potrebbe divenire a breve uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo.

Una sessione di mercato che potrebbe vedere come attori principali Pep Guardiola e la Juventus. La stagione in corso sta lasciando pesanti strascichi sia in casa Manchester City che dalle parti della Continassa. Le scelte delle due società puntano ad un immediato rilancio e le strategie dei due club potrebbero, a breve, incrociarsi. I Cityzens sono da tempo alle costole di Andrea Cambiaso. L’esterno della Juventus potrebbe rappresentare l’inevitabile sacrificio necessario per ridare ossigeno al martoriato bilancio bianconero ed assicurare parte degli indispensabili fondi da assicurare poi a Cristiano Giuntoli per il mercato in entrata.

Il Manchester City ha tra i suoi obiettivi prioritari anche l’altro difensore azzurro, Destiny Udogie, profilo attenzionato anche dalla Juventus fin dai tempi in cui il difensore militava nell’Udinese. Qualora Pep Guardiola optasse per Andrea Cambiaso per il suo City, ecco che la Juventus potrebbe concentrare attenzioni e risorse economiche sul giovane difensore del Tottenham. Operazione, però, decisamente complessa dal momento che non sarà facile convincere il numero uno degli Spurs, Daniel Levy.