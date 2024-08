Lampo Juventus da 25 milioni: Roma a fari spenti

Lampo Juventus da 25 milioni, la Roma resta sullo sfondo. Il mercato pone nuovamente le due società rivaleggiare per un comune obiettivo.

Il mercato della Juventus sta vivendo un momento di pericoloso stallo. Ciò che ha in mente Cristiano Giuntoli prevede un cambiamento radicale. Le operazioni sono numerose. In entrata ed in uscita. La nuova Juventus sta cambiando decisamente pelle ma questo suo ritardo preoccupa.

A due settimane dall’inizio del campionato le uscite che dovrebbero alimentare il mercato in entrata sono ferme ai blocchi di partenza. E se non si cede non si può acquistare. Rimangono ancora quattro tasselli fondamentali da ‘regalare’ a Thiago Motta. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non intende deludere il tecnico che ha fortemente voluto alla guida della Juventus. Un difensore, Jean-Claire Todibo, un centrocampista, Teun Koopmeiners, e due ali per far decollare la formazione bianconera. Ad uno ad uno si stanno allontanando le prime scelte. Troppo costose e difficili da acquisire. Si passa pertanto al secondo livello, meno qualitativo ma anche decisamente meno costoso. C’è chi ha segnalato il nome giusto per la Juventus. Ma non soltanto per la formazione bianconera…

La Juve va avanti, la Roma osserva

Se si intende scoprire il nome di colui che ha attirato l’interesse della Juventus di Thiago Motta e la Roma di Daniele De Rossi, basta soltanto focalizzare l’attenzione su un post di calciomercato.it.

“Juve-Galeno: contatti recenti con l’agente, Giuntoli non vorrebbe andare oltre i 25 milioni di euro. Il brasiliano accostato anche alla Roma, che per ora non ha mosso passi concreti“. Al momento è quindi il brasiliano del Porto, Wenderson Galeno ad occupare il primo posto nella lista del direttore tecnico bianconero. Il classe 1997 potrebbe essere utilizzato, oltreché nel suo ruolo naturale di esterno, anche come vice-Vlahovic. Anche in questo caso la componente economica, e la ricerca di un’eventuale formula vantaggiosa, risulteranno determinanti. La Roma, dal canto suo, osserva da lontano. Con interesse, ma senza frenesia. Anche perché si potrebbe ‘consolare’ con l’arrivo di un certo Federico Chiesa.