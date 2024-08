Ribaltone Napoli e regalo alla Juve: Chiesa non è l’unico

Porte girevoli in Serie A: nelle ultime settimane di mercato come al solito sono tanti gli affari che potrebbero andare in porto. E spunta l’ipotesi azzurra per il bianconero

Giorni caldi per tutte le squadre della Serie A che sono alla ricerca di rinforzi. Il mercato è vivo, nel pieno, e alla fine del mese ci sarà la chiusura di tutte le operazioni. La Juventus, fino al momento, è stata una delle più attive, soprattutto in entrata, ma adesso Giuntoli come sappiamo deve piazzare diversi elementi che Motta ha deciso di tenere fuori dal proprio progetto.

Non c’è il solo Federico Chiesa in uscita, che è sicuramente il nome più altisonante, ma anche Szczesny: il portiere polacco che non si è mai allenato con la squadra in questo avvio di stagione, è alla ricerca di una nuova sistemazione. Nel corso delle ultime settimane si è parlato e anche molto di Monza, in primis, e poi anche di Arabia Saudita. Ma per il momento non ci sono stati sviluppi. E allora ecco la possibilità in Serie A, almeno stando alle informazioni che sono state riportate da Radio CRC.

Addio Meret, il Napoli ha sondato Szczesny

E l’incastro si potrebbe trovare con il Napoli che a quanto pare, dopo un paio di stagioni sicuramente non di altissimo livello, potrebbe decidere di cambiare in porta e non esclude la cessione di Alex Meret. “Fonti molto dirette ci confermano – hanno detto gli inviati al ritiro del Napoli – che Meret ha diversi club che lo cercano e che, nelle ultime 24-36 ore, il Napoli sta monitorando alcuni portieri graditi al Conte. Non significa che ci sia il completamento dell’operazione, ma è un’ipotesi di lavoro di mercato confermataci, lo ripetiamo, da fonti dirette”.

E chi potrebbe essere il sostituto? Appunto quel portiere che ha chiuso la propria esperienza alla Juventus: “Wojciech Szczęsny della Juventus? E’ già stato sondato in tal senso”.