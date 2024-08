Accordo a un passo per Karsdorp, lampo improvviso: affare in chiusura

Accordo a un passo per Karsdorp: lampo improvviso nella notte e accordo in chiusura: via libera per Ghisolfi alla ricerca dell’erede in corsia

Forse ci siamo. Forse un elemento che la Roma vuole cedere nel corso di questa sessione di mercato è al passo d’addio. Le notizie che questa mattina arrivano dalla Turchia vanno decisamente verso questa direzione. C’è stata infatti un’accelerata improvvisa.

Dalla Roma ai bianconeri. Dalla Roma al Besiktas. Rick Karsdorp, esterno difensivo che De Rossi sin dall’inizio della preparazione non ha tenuto in considerazione, potrebbe finire presto in Turchia e giocare con Ciro Immobile, l’attaccante che è passato dalla Lazio proprio ai bianconeri turchi. Sul portale sporx.com si legge che la trattativa è nelle sue fasi finali.

Addio Karsdorp, accordo a un passo col Fenerbahce

“Con l’intenzione di rinforzare il lato destro della difesa, il Beşiktaş ha accelerato le trattative per il terzino destro olandese Rick Karsdorp. Lo staff bianconero, che ha concordato ogni questione con il 29enne giocatore, sta calcolando di completare questo trasferimento entro pochi giorni”. Insomma, si potrebbe chiudere presto, con la Roma che in questo caso, poi, si potrebbe buttare a capofitto sul sostituto.

I nomi che circolano dalle parti di Trigoria al momento sono due: quello di Assignon (ieri il Rennes ha ufficializzato Hateboer e quindi potrebbe presto concedere il via libera) e Pubill, con l’agente dell’esterno destro dell’Almeria, il preferito di De Rossi, che ieri è atterrato nella Capitale anche se né Ghisolfi e nemmeno la Ceo Lina Soulokou erano in sede, visto che si trovavano in Inghilterra. Insomma, sono ore decisive per l’olandese, ormai fuori dal progetto. E poi Ghisolfi potrà andare a prendere quello che nella Roma si dovrà alternare con Celik nella stagione ormai alle porte.