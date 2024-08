Accordo da oltre 22 milioni: reazione a catena Abraham

Operazione complessiva da oltre 22 milioni di euro: l’accelerata decisiva ha portato alla chiusura dell’affare. Tammy Abraham completa il domino

Dopo aver ufficializzato l’innesto di Artem Dovbyk, uno dei temi che sta maggiormente tenendo banco in casa Roma è quello relativo a Tammy Abraham. L’attaccante inglese, infatti, non è considerato incedibile da Ghisolfi e a fronte di un’offerta considerata congrua dai giallorossi potrebbe fare le valigie e lasciare la Capitale.

Tra i club maggiormente interessati all’acquisto dell’ex bomber del Chelsea c’è sicuramente il Milan. I rossoneri, intrigati all’idea di inserire nell’eventuale operazione con la Roma qualche contropartita tecnica, hanno effettuato molto più di qualche semplice sondaggio esplorativo. A limitarsi a tastare il terreno è stata invece la Juventus. Il club bianconero, alla ricerca di un vice Vlahovic, hanno provato a capire la fattibilità dell’operazione Abraham informandosi sui costi del cartellino e sulla formula dell’affare. Desiderosi di rinforzare con più urgenza altre zone del campo, però, i bianconeri fino a questo momento si sono limitati a vigilare, sondando il terreno.

Niente Abraham, accordo Genoa-Atalanta per Retegui

Un altro nome che direttamente o indirettamente era finito nei dossier dell’area tecnica della Juventus era quello di Mateo Retegui. L’imperfetto però è d’obbligo dal momento che l’attaccante del Genoa – sul quale aveva messo gli occhi anche la Roma – può dirsi ufficiosamente un nuovo centravanti dell’Atalanta.

Complice l’infortunio di Gianluca Scamacca, infatti, i nerazzurri – che si erano informati anche per Abraham – hanno virato con decisione sul centravanti italiano, reduce da una stagione importante con la maglia del Genoa sotto la gestione Gilardino. L’operazione, chiusa in tempi relativamente brevi, è stata definita sulla base di una valutazione complessiva da 22 milioni di euro più bonus. Non sarà dunque Tammy Abraham il nuovo attaccante dell’Atalanta; ad ogni modo resta sempre viva la pista Milan, che potrebbe infiammarsi nel corso dei prossimi giorni di una sessione di calciomercato che si preannuncia assolutamente rovente.