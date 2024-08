Calciomercato Roma, doppio sacrificio e colpaccio finale. Ecco la situazione che si potrebbe creare nelle prossime ore dentro Trigoria

La parolina magica, che stuzzica tutti durante il mercato, è quasi sempre una: plusvalenze. Quelle che la Roma vorrebbe piazzare nel corso di questa sessione di mercato. Perché tra gli esuberi dei quali vi abbiamo parlato prima, ci sono almeno due elementi che potrebbero far sorridere davvero il direttore sportivo Ghisolfi.

Andiamo con ordine, perché a quanto pare, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, sono due situazioni diverse. La prima riguarda Zalewski: la Roma è ancora alla ricerca di un elemento che possa giocare in quel ruolo e il polacco potrebbe essere un giocatore da sfruttare sul mercato. Un prezzo non è stato fissato, ma qualora dovessero arrivare delle offerte il club giallorosso le prenderebbe davvero in considerazione. Magari, forse, il cartellino potrebbe essere inserito in qualche operazione in entrata. Insomma, è tutto da vedere.

Calciomercato Roma, doppia plusvalenza Ghisolfi

Situazione diversa per Edoardo Bove, invece: su di lui c’è la Fiorentina, ma qui dipende anche dalla volontà del centrocampista. Certo, se dovesse arrivare un’offerta tra i 16 e i 18 milioni di euro allora la Roma non potrebbe fare altro che tenerla davvero in considerazione. Perché potrebbe essere una plusvalenza clamorosa che permetterebbe al dirigente francese di andare a chiudere per gli altri colpi in entrata che sono stati messi nel mirino.

Valutazioni quindi nel corso di queste ore dentro il quartier generale che si è trasferito in Inghilterra: sì perché ieri sia Ghisolfi sia Souloukou erano insieme alla squadra di Daniele De Rossi e probabilmente rimarranno lì anche in queste ore. Poi chissà, magari ci potrebbe essere un aereo pronto qualora si dovesse sbloccare qualcosa in entrata. Così come già successo con Dovbyk, quando la coppia volò in Spagna per mettere la parola fine all’operazione.