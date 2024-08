Calciomercato Roma, salto triplo Ghisolfi: l’oro vale 50 milioni

Calciomercato Roma, salto triplo Ghisolfi: l’oro giallorosso vale 50 milioni di euro. Ecco come potrebbero arrivare i soldi

Dopo gli investimenti è tempo di cedere. Tra esuberi – con giocatori che potrebbero partire in prestito – e soldi veri che potrebbero arrivare nelle casse giallorosse nel corso delle prossimi giorni. Sì, perché ci avviciniamo a grandi passi verso la fine del mercato, e allora tutto potrebbe cambiare nello spazio di poco tempo.

La questione è molto semplice ed è di facile lettura: ci sono diversi giocatori dentro la Roma che sono in più. Oppure che possono aiutare le casse dei capitolini dopo una novantina di milioni già investiti sul mercato. Funziona così, ci sono dei momenti in cui si affonda il colpo, ci sono dei momenti in cui serve incassare.

Calciomercato Roma, in 7 con la valigia

E allora ecco chi è fuori: Karsdorp, che per il momento ha rifiutato tutte le offerte che gli sono arrivate, Shomurodov – per il quale si è fatto vivo il Verona – e Darboe, che ieri ha giocato titolare l’amichevole, la prima in terra inglese, e che interessa in B a Salernitana, Frosinone e Sampdoria, dove ha giocato lo scorso anno. C’è anche Solbakken, per il quale si era fatto vivo il Malmo ma lo stipendio non aiuta, e pure Kumbulla che interessa al Parma.

Ecco, da questi può arrivare qualcosa, ma i soldi veri possono essere quelli di Abraham – che interessa al Milan e che la Roma valuta 30 milioni solo cash senza l’inserimento di contropartite tecniche. E infine Smalling, per il quale si potrebbe risparmiare sull’ingaggio da 3,8 milioni di euro più bonus. Interessa come sappiamo in Arabia, e da quella parti il mercato chiude il 6 ottobre, quindi un poco di tempo ci sarebbe. Cessioni e risparmio per tentare gli ultimi assalti. E di certo non è finita qui. Perché poi ci sono quelli che potrebbero portare le plusvalenze. Insomma, riuscire comunque a piazzarlo tutti, o almeno Karsdorp e i due inglesi potrebbe portare Ghisolfi ad avere 50 milioni di euro, più o meno. Sarebbe un colpo clamoroso. La notizia è riportata dalla Gazzetta dello Sport.