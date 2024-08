Colpo di scena Chiesa, linea ribaltata: incontro lampo col club

Colpo di scena Chiesa. La telenovela che riguarda il numero sette bianconero si arricchisce quotidianamente di un nuovo, appassionante capitolo.

Federico Chiesa e la Juventus, una storia che sembra davvero ai titoli di coda. Ogni giorno il romanzo si arricchisce di un nuovo capitolo che sembra cancellare il precedente.

La linea che sembra non ammetta repliche messa in atto da Cristiano Giuntoli e Thiago Motta ha messo all’indice il numero sette della Juventus. Per lui c’è soltanto un dorato esilio. Lontano da Torino, sperano alla Continassa. Eppure vi è una parte del popolo bianconero che spera sempre che non si arrivi ad una rottura definiva tra le parti. Federico Chiesa ha vissuto quattro stagioni in maglia bianconera ed il suo rendimento ha avuto gli stessi colori della sua maglia, bianco e nero. La scelta della Juventus di salutare Massimiliano Allegri, tecnico con il quale l’attaccante di Genova non ha mai legato, sembrava foriero di una nuova stagione. Per Chiesa e per la Juventus. L’arrivo di Thiago Motta ha invece soltanto accelerato l’addio. A questo punto pressoché irreversibile. Oppure no?

Situazione ribaltata tra Chiesa e la Juventus

Federico Chiesa-Juventus, una vicenda che sembra avere ormai i contorni ben definiti, anche se non tutti ne sono convinti.

Non ne è convinto Luca Momblano che ritiene, infatti, che non tutto sia finito tra l’attaccante e la società bianconera: “La situazione Chiesa l’ha presa in mano il papà Enrico. Ritiene che il calciatore e l’agente abbiano creato un casino che non va bene. La sua linea è quella di andare a parlare con la Juventus. E’ stato chiesto subito un incontro con la Juve“. Quel che sembrava una storia già chiusa, con le parti distanti e non più disposte al dialogo, potrebbe riaprirsi quasi incredibilmente. Juventus e Federico Chiesa ancora insieme? Il mercato con le sue infinite, e spesso ‘incredibili’ trame, ci ha ormai abituato a tutto. Anche che la Juventus e Chiesa facciano pace.