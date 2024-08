Dalla Roma ai nerazzurri: comunicazione da 20 milioni

Autorevoli protagonisti sia sul fronte entrate che su quello uscite, la loro irruzione potrebbe cambiare le carte in tavola per la Roma. Ecco perché

In attesa di nuovi sviluppi sul fronte Federico Chiesa, tutt’altro che abbandonato dalla Roma, i giallorossi stanno provando a rinforzare anche altri settori del campo. Le idee di sicuro non mancano, così come i reparti che necessitano di innesti di un certo spessore.

Anche alla luce dell’evolvere della situazione relativa a Karsdorp, ad esempio, i riflettori della Roma si sono da tempo accesi sulla corsia destra. Da tempo individuata come una delle priorità della sessione estiva di calciomercato dei giallorossi, la fascia di competenza di Celik aspetta nuovi padroni. Non è un caso che, in tempi e in modi diversi, i capitolini abbiano mosso passi concreti per svariati profili, in Italia e all’estero. Sebbene il sogno della Roma continui ad essere Bellanova, in tempi non sospetti i giallorossi hanno inserito nei loro dossier sia Assignon che Marc Pubill. Proprio sull’esterno spagnolo di proprietà dell’Almeria, però, si registrano significative novità dell’ultim’ora.

Calciomercato Roma, anche l’Atalanta su Pubill: lo scenario

Secondo quanto evidenziato da Fabrizio Romano, infatti, anche l’Atalanta sarebbe piombata su Pubill. Dopo aver praticamente chiuso l’operazione Retegui con il Genoa, la ‘Dea’ sarebbe pronta a rinforzare anche la fascia destra dopo la partenza di Hateboer.

Così come la Roma, però, anche agli orobici è stata recapitata la richiesta dell’Almeria: 20 milioni di euro, bonus inclusi, a cui aggiungere anche il 15% sulla futura rivendita. Richieste importanti, a causa delle quali Ghisolfi non ha ancora affondato il colpo. Staremo a vedere, però, se la ‘Dea’ riuscirà nell’intento di portare in Serie A Pubill, autorevole protagonista con la maglia della sua Nazionale alle Olimpiadi.