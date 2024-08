Il Liverpool versa 60 milioni: Milan al settimo cielo

Il Liverpool versa 60 milioni e la società rossonera ne potrebbe ben presto beneficiare. Il mercato prosegue per tutti, anche per il Milan di Gerry Cardinale.

Anche il Milan ha imboccato una nuova strada, come la Juventus ed il Napoli. Un nuovo tecnico, un nuovo progetto da avviare, che si spera vincente. Si è salutato un allenatore come Stefano Pioli che ha portato uno splendido scudetto. Ancor più bello perché inaspettato.

Ora, Paulo Fonseca, intende seguirne le tracce e raggiungere, al più presto, il massimo obiettivo nazionale, quasi indicibile. Intende, però, farlo al più presto, magari anche il prossimo anno. Per questo il tecnico portoghese è al lavoro per allestire, con il contributo sapiente di Zlatan Ibrahimovic, un Milan pronto a sfidare la corazzata dei ‘cugini’ interisti. Il mercato ha già dato i primi importanti responsi, ma ancora non basta. Fonseca vuole ancora inserire personalità e gamba nel suo centrocampo. L’obiettivo della società rossonera ha già, da qualche tempo, un volto ed un nome preciso: Youssouf Fofana, classe 1999, centrocampista del Monaco e della nazionale francese. Un prospetto importante, seguito da diversi club europei.

Il Liverpool rende felice il Milan

La concorrenza non fa paura quando si hanno le armi giuste per combatterla. In questo momento, però, il calcio italiano, dal punto di vista delle risorse economiche, è un po’ più indietro rispetto ad altre realtà. Come ad esempio la Premier League.

Dal campionato inglese arriva il maggior pericolo per il Milan. Anche il Liverpool, infatti segue da vicino, Youssouf Fofana. O forse sarebbe meglio dire seguiva il centrocampista francese. Come ci informa teamtalk.com i Reds sembrano aver puntato decisamente su Martin Zubimendi, centrocampista della Real Sociedad e della nazionale spagnola fresca del titolo di Campione d’Europa. Per centrare il prestigioso obiettivo gli inglesi sono pronti a versare nelle casse del club iberico la clausola rescissoria di 51 milioni di sterline, pari a 60 milioni di euro. Un regalo di straordinario valore per il nuovo tecnico olandese del Liverpool, Arne Slot. Lì dove hanno in precedenza fallito l’Arsenal ed il Barcellona, potrebbe riuscire ben presto il Liverpool. Il Milan ne trarrebbe immediate positive conseguenze, dal momento che la concorrenza per Youssouf Fofana diminuirebbe in maniera sostanziale.