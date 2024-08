La Roma batte tutti e prende il volo: ‘deciso’ il futuro di Chiesa

La Roma batte tutti e prende il volo. La vicenda riguardante l’attaccante della Juventus Federico Chiesa vede sempre più protagonista la società giallorossa.

La rottura definitiva tra la Juventus e Federico Chiesa sta infiammando le ultime settimane di mercato. Il futuro dell’ormai quasi ex attaccante bianconero genera continui pronostici. Di ogni tipo.

La Juventus ha scelto la soluzione estrema dopo che l’attaccante, ed il suo entourage, hanno risposto con un secco “no” alla proposta ponte valida fino al 2026. Si sta per chiudere un’avventura durata quattro anni, L’arrivo nel 2019 dopo che la Juventus di Andrea Agnelli ha versato nelle casse della Fiorentina qualcosa come 60 milioni di euro. Sembrava l’inizio di una lunga storia d’amore. Il primo anno, con Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus, sono arrivate le vittorie in Coppa Italia e nella Supercoppa italiana. Chiesa è stato protagonista assoluto di quella stagione e di quelle vittorie. L’infortunio allo Stadio Olimpico di Roma contro i giallorossi, a gennaio 2022 ha interrotto la stagione in corso e segnato quella successiva. Da allora il vero Federico Chiesa si è visto davvero troppo poco. Fino all’epilogo più triste che si sta attuando nella maniera peggiore. Negli ultimi anni la società bianconera si sta specializzando in addii burrascosi e rancorosi.

Federico Chiesa alla Roma. Lo dicono i numeri

Dove giocherà Federico Chiesa la prossima stagione non è dato sapere. Gli esperti di calciomercato ipotizzano gli scenari più diversi. Dall’ipotesi che farebbe più comodo alla Juventus, ovvero una cessione, anche se non troppo remunerativa, fino alla soluzione più gradita al giocatore, ovvero un addio a parametro zero.

Chi si è posto seriamente la domanda riguardo il futuro di Federico Chiesa al termine di questa sessione di mercato è l’Agenzia di Scommesse Better. I suoi numeri sembrano fornire già delle chiare indicazioni. Un ventaglio diu possibilità corredate da numeri ‘chiari’. La cessione dell’attaccante di Genova all’Atalanta ed al Milan è quotata a 5,00. Il Bayern Monaco è dato a 3,50. Ai primi posti vi sono la Roma, la cui quota è pari a 2,50 ed il Napoli, dato a 2,00. Secondo Better si prospetta dunque un Derby del Sole per Federico Chiesa. Staremo a vedere cosa succederà.