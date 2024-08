Milan-Roma, scintille e nuovo rilancio: restano a mani vuote

Milan e Roma incrocio di mercato di mercato.. Le due società italiane hanno messo gli occhi su un obiettivo comune.

Proseguono le trattative di calciomercato. Il conto alla rovescia è già iniziato. Perché tre settimane, o poco più, sono un battito di ciglia. E se si ha la fortuna, e l’abilità, di individuare il profilo giusto, occorre armarsi di santa pazienza prima di da avvio alla trattativa.

I tradizionali ‘tempi biblici’ che caratterizzano le operazioni di mercato trasmettono l’ansia di non farcela nei tempi stabiliti. Nel campionato italiano sono diverse le formazioni che hanno ancora diverse ‘questioni’ tecniche da sistemare. La Roma, dal canto suo, ha già fatto tanto sul mercato ma ancora qualcosa ha da fare. Così come il Milan di Paulo Fonseca, ancora alla ricerca di un centrocampista di qualità. Roma e Milan hanno pertanto ancora dei vuoti da colmare e su uno di questi le strade del mercato delle due società potrebbero incrociarsi. Il profilo ricercato gioca nella Liga, è giovane e forte…

Milan e Roma, la sfida è partita

La sua squadra è il Real Betis, il suo nome Johnny Cardoso, classe 2001, nato negli Stati Uniti, nel New Jersey, da genitori brasiliani emigrati negli States. Ma Johnny è ritornato in Brasile ed è lì che inizia il suo cammino.

Nel 2023 è approdato in Spagna dopo che il Betis ha versato 6 milioni di euro all’Internacional di Porto Alegre. Su Cardoso ha messo gli occhi la Roma. Il ds Florent Ghisolfi, però, non ha mai affondato il colpo. È il Milan, al momento, la squadra italiana più interessata al giovane centrocampista centrale. La trattativa per Youssouf Fofana va a rilento. L’offerta del Milan, 20 milioni di euro, è arrivata ma il Monaco ancora non dà ancora il via libera. La società rossonera sta valutando valide alternative. Johnny Cardoso è ritenuto più che una valida alternativa al punto che i rossoneri hanno già messo sul tavolo del club iberico un’offerta da 25 milioni di euro. Cardoso ha il passaporto italiano e pertanto non occuperebbe pertanto lo slot da extracomunitario. Secondo elgoldigital.com il Real Betis, al momento, sembrerebbe è restio a cedere il suo giovane talento, soprattutto alle cifre apparse negli ultimi giorni sui media: 30 milioni di euro. Per Milan e Roma la strada che porta a Johnny Cardoso si presenta dunque ‘ricca’ di difficoltà.