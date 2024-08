Nuovo accordo Roma, giù il cappello: ora è UFFICIALE

La Roma è lieta di annunciare un nuovo accordo molto importante per la società: la firma ufficiale è già arrivata per la felicità di tutti i tifosi

I giallorossi si stanno muovendo in più direzione anche dal punto di vista del marketing e del reclutamento di nuove risorse finanziarie. Un altro passo avanti in questa direzione è stata compiuta con il noto brand di lifestyle.

La Roma non si sta muovendo solo dal punto di vista del mercato e della realizzazione del nuovo stadio a Pietralata, ma anche su altri aspetti societari. Una delle funzioni principali del CEO Lina Souloukou, oltre al taglio di teste andato in scena in questi mesi per abbassare i costi di gestione, è quello di trovare nuovi sponsor e collaborazioni. Dopo la firma con Riyadh Season e altri brand di contorno, adesso i giallorossi sono lieti di annunciare una collaborazione molto importante nel settore del lifestyle.

Come annunciato sul sito ufficiale della società, la Roma è lieta di dare il benvenuto a New Era per la stagione 2024/25 con un accordo pluriennale. Il marchio di fama mondiale nell’ambito dei cappelli di tendenza prevede il lancio di nuovi modelli base e stagionali nel corso del campionato, oltre a un’offerta in edizione limitata.

Come letteralmente riportato nella nota: “Progettata per celebrare il sostegno dei tifosi giallorossi in tutto il mondo, la nuova collaborazione riunisce due marchi storici che hanno influenzato per due secoli il mondo dello sport e del lifestyle. Caratterizzata da design e colori classici, la nuova collezione ha l’obiettivo di celebrare il tifo romanista”.

Nuova partnership per la Roma: accordo trovato con New Era

Entrando nello specifico di cosa comporti questa collaborazione, parliamo ad esempio della collezione principale costituita dall’iconica visiera curva 9FORTY di New Era, dallo snapback 9FIFTY e dal Beanie con polsino nella livrea ufficiale della squadra in rosso intenso e giallo oro.

Inoltre ci sono modelli neri con lo stemma della squadra a colori a contrasto, tutti con il logo della bandiera New Era sul lato sinistro. La Roma ha sottolineato inoltre che durante l’anno verrà presentata anche una collezione stagionale che vedrà le stesse silhouette, ma con una serie di colori aggiornati e con i loghi d’archivio del Club.

Per celebrare questo nuovo accordo, verrà lanciata in esclusiva un’edizione limitata della silhouette di headwear più iconica di New Era, ovvero la 59FIFTY, per celebrare la parte più calda del tifo giallorosso.

Per acquistare questi nuovi prodotti basterà collegarsi o al sito online di New Era oppure sullo store.asroma.com. Inoltre sarà possibile recarsi nei vari punti vendita a partire da giovedì 8 agosto 2024. Per leggere i commenti della CEO Lina Souloukou e del vice presidente di New Era, Paul Gils, basta cliccare qui.