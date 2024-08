Futuro Chiesa, fuori un altro: l’annuncio UFFICIALE chiude i giochi

In attesa dell’inizio del campionato di Serie A, su Federico Chiesa bisogna registrare un annuncio ufficiale che chiude i giochi.

La luce dei riflettori di tutto il mondo è rivolta in questi giorni verso Parigi a causa delle Olimpiadi. Tuttavia, considerando anche l’imminenza dell’inizio del prossimo campionato, i tifosi italiani sono sempre più attenti alle varie trattative di calciomercato In questi ultimi giorni, infatti, si stanno intensificando tante indiscrezioni.

Tra i giocatori più chiacchierati di questa sessione estiva di calciomercato bisogna sicuramente inserire Federico Chiesa. Dopo aver disputato l’ultimo Europeo con l’Italia di Luciano Spalletti, infatti, il giocatore è al centro di tante voci di mercato. Una di queste riguarda anche la Roma dei Friedkin.

Il club giallorosso, infatti, è tra quelli che stanno facendo sul serio per cercare di prendere Federico Chiesa, il quale è stato messo alla porta dalla Juventus. Cristiano Giuntoli, di fatto, non ha la minima intenzione di rinnovare all’ex viola il contratto in scadenza nel 2025. Proprio per questo motivo, dunque, bisogna registrare un annuncio ufficiale davvero importante sul calciatore.

Calciomercato Roma, Claudio Lotito: “Federico Chiesa alla Lazio? Bisogna rispettare dei parametri”.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Federico Chiesa è stato accostato anche alla Lazio. Proprio su questa presunta trattativa, Claudio Lotito ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali de ‘Il Messaggero’: “Non si possono pagare stipendi da 7-8 milioni di euro l’anno, ci sono dei parametri che devono essere seguiti”.

Il presidente della Lazio ha poi continuato il suo intervento. “Ci sono alcune società che hanno dei patrimoni netti negativi da ben 50 milioni di euro che, le quali dovrebbero portare i propri libri in tribunale. Se sto parlando della Roma? No, i nomi li sta facendo lei (riferendosi al giornalista che l’ha intervistato, ndr)”.