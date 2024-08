Accordo rossonero in chiusura: ha già scelto Abraham

Accordo rossonero in chiusura e Abraham come sostituto immediato: effetto domino e gran ritorno. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Continua ad essere oggetto e argomento di grande discussione il futuro di Tammy Abraham in casa Roma, alla luce delle necessità di Ghisolfi e colleghi di ricavare linfa che assicuri nuovi introiti ai Friedkin e, al contempo, lo smaltimento di una rosa che non poche volte è risultata pullulante di giocatori non più utili alla causa. Sul fronte Abraham, la questione è pressoché chiara, con i giallorossi disposti a liberarsi dell’ex Chelsea, previo l’arrivo di un’offerta considerata congrua.

Nonostante il suo trasferimento alla Roma fosse stato inizialmente valutato come un grande colpo, il suo valore di mercato è ora diminuito, soprattutto a causa di un grave infortunio al legamento crociato che lo ha tenuto fuori dai campi per dieci mesi. Tuttavia, dopo il suo rientro in campo lo scorso aprile, dopo il quale non sono, però, mai arrivate prestazioni troppo convincenti da parte del numero 9. Ciononostante, quest’ultimo ha continuato ad attirare interessi, nel nostro campionato, dove è stato accostato al Milan, ma non solo.

La Roma, che ha recentemente acquisito l’attaccante Artem Dovbyk dal Girona, è aperta all’idea di cedere Abraham, soprattutto per liberarsi del suo stipendio piuttosto elevato. Questo aspetto potrebbe rappresentare una sfida per il Bournemouth, qualora decidesse di formalizzare l’interesse per il giocatore.

Calciomercato Roma, Abraham al posto di Solanke: effetto domino e ritorno in Premier

Il Bournemouth è alla ricerca, infatti, di un attaccante per sostituire Dominic Solanke, che sembra prossimo al trasferimento al Tottenham per una cifra intorno ai 65 milioni di sterline. Il club sta esplorando diverse opzioni e uno dei nomi che circola con insistenza è quello di Tammy, che non ha mai disdegnato un ritorno in Premier League dopo aver trascorso tre stagioni in Serie A.

Nonostante al momento non siano avvenuti colloqui ufficiali tra le due società, esistono alcuni fattori che potrebbero facilitare l’eventuale trasferimento. Tiago Pinto, attuale presidente delle operazioni calcistiche del Bournemouth, ha avuto un ruolo decisivo nel portare Abraham alla Roma nel 2021. Questo forte legame personale tra Pinto e Abraham potrebbe rivelarsi un elemento chiave nelle trattative.

In stallo e sullo sfondo, invece, lo scenario Milan, con i recenti colloqui tra le parti che non hanno permesso di trovare una soluzione che garantisse l’approdo di Abraham alla corte di Fonseca. Seguiranno aggiornamenti.