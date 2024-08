Addio Roma, arriva l’annuncio UFFICIALE

Addio Roma. Come da prassi, all’interno di una sessione di mercato, non vi sono soltanto gli acquisti ma anche le inevitabili cessioni. E’ così anche in casa giallorossa.

La Roma e Florent Ghisolfi, ritengono ancora di avere qualche colpo in canna per il mercato. Non occorre sprecare nulla, pertanto niente fretta. Si attende l’occasione giusta, quella che solitamente capita nelle ultime ore prima del gong.

Il mercato, però, non è fatto soltanto di illuminati acquisti come quelli fin qui effettuati dalla società giallorossa. Vi sono anche le operazioni in uscita che servono ad alleggerire la rosa a disposizione di Daniele De Rossi e a portare i denari utili per gli ultimi colpi. Si avvicina il ritorno della Roma nella capitale dopo la settimana trascorsa in terra inglese. Sarà quello il momento in cui il tecnico ed il ds giallorossi faranno il punto della situazione in vista dello ‘strappo finale’.

Intanto, sul fronte delle uscite, qualcosa di concreto si sta muovendo.

Addio alla Roma, c’è l’annuncio

Per parlare di un prospetto in uscita da Trigoria ci spostiamo a Frosinone dove il direttore dell’Area Tecnica del club canarino, Guido Angelozzi, ha presentato tre nuovi acquisto del Frosinone e ha praticamente annunciato un altro acquisto.

Giorgio Cittadini, Giuseppe Ambrosino e Anthony Oyono sono i tre volti nuovi del Frosinone. L’amarezza di una retrocessione arrivata negli ultimi secondi dell’ultima giornata di campionato non è stata ancora smaltita. Si ha soltanto voglia di ripartire subito e di riconquistare la Serie A. Guido Angelozzi, su questo punto, è stato sempre chiaro. Il Frosinone intende allestire una squadra competitiva ed è per questo che sta monitorando, assai da vicino, Ebrima Darboe, classe 2001, centrocampista della Roma e della nazionale gambiana. Il direttore dell’Area Tecnica del Frosinone non lo nasconde: “Stiamo monitorando da vicino Darboe e Iaccarino. Entrambi sono giocatori che rientrano nei nostri piani“. In caso di partenza di Marco Brescianini, Angelozzi vorrebbe portare in Ciociaria non uno, bensì due centrocampisti. La voglia di Serie A a Frosinone è grande e la Roma la può alimentare grazie ad Ebrima Darboe.