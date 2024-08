Calciomercato Roma, addio scontato: vola in Arabia

Il calciomercato estivo della Roma si concentra sul fronte delle cessioni. Florent Ghisolfi può sfruttare la svolta in uscita, accettata l’Arabia Saudita.

Dopo aver ridisegnato il pacchetto offensivo con gli arrivi di Soulè e Dovbyk, ora Florent Ghisolfi cerca di sfoltire la rosa giallorossa. Sono tanti i calciatori in rotta d’uscita dalla squadra allenata da Daniele De Rossi, esclusi i portieri, praticamente in ogni ruolo del campo. La Roma domani scenderà in campo per l’ultimo test amichevole della tournée in Inghilterra, prima di tornare in Italia per l’esordio in trasferta nella nuova Serie A. E tra Everton e Cagliari non sono esclusi nuovi movimenti in uscita per la squadra giallorossa, con una svolta che arriva direttamente dal ritiro della squadra giallorossa.

La Roma fin qui ha investito una somma importante per rafforzare la squadra a disposizione di Daniele De Rossi. Dalla conferma del terzino Angelino, riscattato dal Lipsia, all’arrivo del centravanti Dovbyk dal Girona, passando per Soulé dalla Juve e Le Fée a centrocampo. La proprietà Friedkin ha già investito circa 100 milioni sul fronte degli acquisti in questa sessione estiva. Ora la priorità della squadra giallorossa in entrata resta il terzino destro, oltre a piazzare i diversi esuberi in uscita. Proprio nella giornata di ieri è arrivato un pesante indizio verso l’addio, con l’agente di Chris Smalling che ha raggiunto il ritiro della Roma in Inghilterra.

Calciomercato Roma, svolta per l’addio di Smalling: Arabia accettata

Il numero 6 giallorosso, reduce da una stagione tormentata dai guai fisici, è uno dei tanti calciatori in odore di addio dalla Roma. Ed in questo contesto il blitz del procuratore nel ritiro britannico della squadra giallorossa sembra aver smosso decisamente le acque.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, vista l’assenza di offerte per giocare in Europa, il difensore ex Manchester United avrebbe aperto anche all’ipotesi Arabia Saudita. L’entourage dell’inglese punta a strappare un contratto più lungo di quello in essere con la Roma, in scadenza tra meno di un anno. Dal canto suo Smalling avrebbe accettato anche l’ipotesi di uno sconto nell’ingaggio.