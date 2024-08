Calciomercato Roma, blitz in ritiro e verdetto finale

La Roma è in Inghilterra per prepararsi per il test amichevole di sabato contro l’Everton, ma prima ci sono degli aggiornamenti importanti di calciomercato.

La Roma della famiglia Friedkin è una delle squadre più attive in sede di calciomercato. Dopo aver preso dal Rennes Enzo Le Fée, infatti, Florent Ghisolfi ha rinnovato il reparto offensivo di Daniele De Rossi.

Il nuovo direttore sportivo francese, infatti, ha prima preso Matias Soulé e poi Artem Dovbyk. Tuttavia, dopo questi nuovi acquisti, bisogna segnalare delle novità per un giocatore che potrebbe lasciare a breve la Roma, ovvero Chris Smalling.

Smalling ha incontrato il suo agente nella sede del ritiro della Roma: le ultime

Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, infatti, l’agente del centrale inglese ha raggiunto la sede del ritiro della Roma, ovvero St.George’s Park. Chris Smalling, dunque, avrebbe avuto un incontro con il suo procuratore prima dell’inizio della sessione di allenamento pomeridiana.

Il futuro di Smalling alla Roma, dunque, è in bilico, visto che l’anno scorso ha perso il posto da titolare in favore di Mancini e Ndicka. Ghisolfi, inoltre, starebbe seguendo anche altri difensori centrali come Badé e Theate.