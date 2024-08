Ha vinto De Rossi: scelta numero uno e accordo trovato

De Rossi avrà finalmente il profilo che voleva e che aveva indicato come ottimale per un ruolo molto delicato: Ghisofi vicino all’accordo definitivo

Il tecnico giallorosso potrebbe finalmente aver colmato una lacuna che da sempre riguardava la sua rosa. Uno sforzo ulteriore da parte della proprietà per accontentare il mister, ma prima serve l’uscita di Abraham.

C’è un profilo solo che piace veramente alla Roma per la fascia destra: Raoul Bellanova. Daniele De Rossi ha fatto il suo nome ben prima dell’Europeo, indicandolo a Ghisolfi come soluzione A per una delle lacune più pesanti della rosa giallorossa. Da troppo tempo manca un giocatore affidabile su quel lato del campo ed è finito il tempo delle soluzioni raffazzonate in prestito o a parametro zero. Il classe 2000 cresciuto nel Milan ha tutte le caratteristiche necessarie per adempiere a pieno quel compito, anche da un punto di vista tattico. Le perplessità riguardanti il modulo potrebbero crollare in base alle richieste di DDR.

Si perché se è vero che con la difesa a 4 si potrebbe limitare la spinta dell’esterno Granata, è anche vero che Angelino può tranquillamente rimanere più basso per occuparsi della prima costruzione, lasciando il famoso tre e mezzo dal lato opposto. Inoltre avendo gente come Dybala o Soulé su quella corsia, c’è bisogno di qualcuno che fisicamente sia in grado di coprire tutta la fascia, con corsa e qualità.

La Roma non molla Bellanova, principio d’accordo sull’ingaggio: Ghisolfi spinge per convincere Cairo

Fugati i dubbi tattici, mai avuti da De Rossi, resta però da convincere Cairo e il Torino. La novità in questa trattativa è rappresentata dall’apertura del ragazzo nel venire a Roma. Come appreso dalla nostra redazione, Bellanova non era convintissimo in un primo momento di sposare la causa giallorossa. Le possibili sirene della Premier lo attraevano, ma finora non si sono concretizzate. Dopo l’Europeo le cose sono cambiate e ora l’apertura nei confronti dei giallorossi è massima. Ghisolfi ha sostanzialmente già trovato una base di accordo per il suo contratto, che rientra a pieno nei paletti che la società si è imposta (attorno ai 2 milioni di euro).

C’è da convincere Urbano Cairo a mollare qualcosa sulla valutazione. Il presidente del Toro era partito da 25 milioni trattabili, ma non ha mai aperto all’inserimento di Zalewski nella trattativa. Con circa 20 si può arrivare alla fumata bianca. La sensazione è che qualora si sbloccasse la cessione di Abraham al Milan, la prima mossa in entrata sarebbe proprio Bellanova. Il 18 agosto si sta avvicinando ma la speranza di averlo in campo a Cagliari non è ancora tramontata.