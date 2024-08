La Juve non torna indietro: verdetto finale Chiesa e assist alla Roma

La Juve non torna indietro. La Juventus di John Elkann e Cristiano Giuntoli si è data delle regole precise che non ammettono eccezioni. Per nessuno.

Federico Chiesa non è un giocatore qualunque. Tutto quanto è montato, e sta ancor montando, attorno alla sua vicenda con la Juventus ne è la dimostrazione. Il popolo bianconero è spaccato a metà tra chi si è schierato con il numero sette e chi con la società.

Non si riesce a trovare un punto di accordo. Non sembra esserci possibilità di dialogo. Quel che non si riesce a comprendere è come la situazione tra le parti in causa sia precipitata così repentinamente ed in maniera quasi irreversibile. Cosa è successo non è dato sapere. Non si sa se la causa sia da addebitarsi all’entourage del giocatore e al netto rifiuto dinanzi alla proposta della Juventus di un rinnovo-ponte fino a giugno 2026 o se invece sia stata la posizione di assoluta chiusura nei confronti di Chiesa da parte di Thiago Motta a sbarrare la strada ad ogni possibilità di dialogo. Ed in questa situazione ogni gesto, ogni parola, viene letta ed interpretata secondo le speranze di ciascuno.

La Juve non cambia idea. Chiesa è fuori

Anche una foto postata da Federico Chiesa diventa un ulteriore capitolo di questa infinita storia. E si discute sul vero significato di quella pubblicazione. Anche in questo caso ciascuno segue il suo cuore. Chi è pro-Chiesa spera che la foto rappresenti un gesto di apertura nei confronti della Juventus, chi è contro non le dà peso.

Mirko Nicolino è ripartito dalla foto pubblicata da Chiesa e sugli eventuali effetti che potrebbe avere nella lunga vicenda con la Juventus: “Cosa è cambiato da parte della Juventus nei confronti di Chiesa? La visibilità ridata in foto e video e ufficiali. Per il resto? Nulla. Nessuna proposta di rinnovo, si cerca sempre un altro club per il trasferimento“. Un nuovo club per Federico Chiesa. La Roma c’è sempre, anche se ancora non si è esposta, Il tempo, però, gioca a suo favore. Più passa e più la Juventus ha urgenza e necessità di cedere il suo attaccante ed il prezzo, già basso considerato il profilo, potrebbe scendere ancora.