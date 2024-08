Lampo Inter, offerta a doppia cifra sul piatto: ha già accettato

Impegnati a rafforzare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi, l’Inter sta continuando a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti. Le ultime dalla Francia

Dopo aver chiuso a costo zero gli acquisti di Taremi e Zielinski, la sessione estiva di calciomercato dell’Inter sta vivendo in questo momento una fase di calma apparente. Al centro degli spifferi riguardanti il futuro di Federico Chiesa, il club nerazzurro ha individuato nel settore difensivo il reparto da rinforzare con innesti mirati atti a garantire un ventaglio di soluzioni importanti per Simone Inzaghi.

Dopo aver visto sfumare l’obiettivo Cabal, Beppe Marotta e l’area tecnica dei neo Campioni d’Italia hanno dirottato le loro attenzioni in Ligue 1. Dopo i sondaggi esplorativi effettuati nelle scorse settimane, infatti, l’Inter sarebbe pronta a far saltare il banco per Nathan Zézé. A tal proposito, il club nerazzurro sarebbe andato ben oltre i primi sondaggi esplorativi, arrivando a mettere sul piatto un’offerta da 15 milioni di euro. A riferirlo è footmercato.net, che spiega come il Nantes abbia rifiutato la proposta dell’Inter, chiedendo 20 milioni per lasciar partire il proprio gioiello.

Calciomercato Inter, dalla Francia: offerta da 15 milioni per Zézé

Pur non essendo disposto ad andare al muro contro muro con il suo attuale club, Nathan Zeze avrebbe di fatto accettato la proposta dell’Inter, intrigato all’idea di vestire la maglia nerazzurra e fare il salto di qualità in un club importante come quello nerazzurro. Allo stato attuale della situazione, però, il Nantes non appare intenzionato a fare sconti.

Il tutto potrebbe creare i presupposti per una vera e propria asta, visto che in tempi non sospetti anche alcuni club della Premier League avevano provato a sondare in maniera esplorativa il terreno, per far saltare il banco. La sensazione è che, in un modo o nell’altro, le prossime settimane risulteranno assolutamente decisive per questa traccia di calciomercato che ha assunto contorni sempre più definiti nel corso delle ultime ore.