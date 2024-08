Todibo sblocca la Roma: clamoroso affare con la Juve

La Juventus incredibilmente potrebbe entrare nell’ottica di un clamoroso affare con la Roma: il tutto nasce da una decisione su Todibo

I bianconeri stanno incontrando più difficoltà del previsto nell’ingaggiare il centrale francese e ora la strategia di Giuntoli potrebbe virare verso un altro obiettivo. In queste ore può cambiare tutto anche in ottica giallorossa.

Gli incastri di mercato sono infiniti e più ci si avvicina alla scadenza del 30 agosto e più escono fuori delle idee sorprendenti. Diversi club di Serie A devono ancora completare la propria rosa e sono alla ricerca delle soluzioni più vantaggiose per mettere dentro i profili richiesti dagli allenatori. La stessa Roma è alla ricerca di almeno 4 giocatori per poter consegnare a Daniele De Rossi una squadra competitiva per la qualificazione alla Champions League. Difensore centrale, terzino destro, centrocampista centrale e ala sinistra. Parlando con termini da vecchio calcio sono questi i ruoli da attenzionare e soprattutto nel reparto arretrato si sta muovendo qualcosa.

Ieri il procuratore di Chris Smalling ha fatto visita al suo assistito nel ritiro in Gran Bretagna. Un dialogo fitto tra le parti ha riportato alla luce una notizia già diffusa nelle scorse ore da La Gazzetta dello Sport. La Roma non reputa l’ex United un incedibile, anzi, e a fronte di un’offerta anche minima per il cartellino può lasciarlo partire. Il suo ingaggio pesa a bilancio oltre 5 milioni lordi e questo di certo non aiuta Ghisolfi per eventuali trattative in entrata.

Smalling alla Juventus, l’ultima idea di Giuntoli prende corpo: può essere lui l’alternativa a Todibo

La novità che potrebbe capovolgere la situazione di Smalling è legata all’inserimento della Juventus sul centrale inglese. Il tutto nasce da un problema nel tesserare Todibo del Nizza. Il francese è il preferito di Thiago Motta e Giuntoli ma per strapparlo al club della Costa Azzurra non bastano nemmeno 25 milioni di euro. La Juve si sta concentrando sull’acquisto di Teun Koopmeiners, per cui dovrebbe sborsare una cifra superiore ai 50 milioni più bonus. Ovviamente un investimento di questa natura comporta qualche piccolo sacrificio in altri ruoli.

La proposta di Giuntoli di un prestito con diritto che può diventare obbligo non è stata accettata dal Nizza e ora, nonostante il gradimento del ragazzo, diventa difficile ipotizzare una fumata bianca. I colleghi di Controcalcio.com parlano di un inserimento su Smalling che potrebbe portare ad un acquisto low cost in casa bianconera. Considerando la scadenza del contratto nel giugno 2025 la Roma può accettare anche meno di 5 milioni per il cartellino, liberando però un alto spazio salariale. Vedremo se alla fine La Vecchia Signora deciderà di affondare il colpo.