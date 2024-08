Abraham, via libera UFFICIALE: firma rossonera

Addio e via libera rossonero per Abraham, c’è il comunicato ufficiale che ‘avvisa’ anche la Roma: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il futuro di Tammy Abraham alla Roma continua a essere un tema caldo, soprattutto alla luce delle esigenze economiche della dirigenza, che mira a ottenere nuovi fondi per il club e a snellire una rosa spesso appesantita da giocatori non più funzionali al progetto. Sul fronte Abraham, la posizione del club giallorosso appare chiara: l’ex Chelsea può partire, ma solo di fronte a un’offerta ritenuta adeguata.

Il valore del giocatore, in questo triennio, è sceso, complici un grave infortunio al legamento crociato e prestazioni poco convincenti al suo ritorno in campo ad aprile. Tuttavia, il numero 9 ha comunque suscitato l’interesse di diverse squadre, tra cui, nel nostro campionato, quello del Milan. La Roma, reduce dal recente acquisto di Artem Dovbyk, è disposta a cedere Abraham, anche per liberarsi del suo ingente stipendio. Questo potrebbe complicare un possibile trasferimento al Bournemouth, qualora il club inglese decidesse di muoversi concretamente.

Solanke al Tottenham, ora è UFFICIALE: via libera Abraham?

Come già raccontato nel corso delle ultime ore, un possibile ritorno di Tammy Abraham in Premier League è quantomeno non improbabile, previa la necessità di vedere incastrati una pluralità di situazioni, assecondando tutte le parti in causa. Il giocatore, dal proprio canto, sarebbe ben disposto ad un ritorno, con l’opportunità di riabbracciare Tiago Pinto salita di quota nel corso degli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Il Bournemouth è, infatti, alla ricerca di elementi in attacco che possano ovviare alla cessione di Solanke, centravanti non più rossonero attenzionato da diverso tempo dal Tottenham. Al termine di una trattativa tra le parti, il giocatore è finalmente approdato a Londra, con gli Spurs che hanno da poco annunciato in modo ufficiale il suo ingaggio. Un via libera, dunque, definitivo in casa Bournemouth per concretizzare almeno un colpo in attacco, ovviando alla perdita di un giocatore importante.

Quest’ultimo, sottoscrivendo un contratto fino al 2030, ha fruttato nelle casse del Bournemouth circa 65 milioni di euro, una cifra a dir poco nobile con la quale PInto e colleghi potranno ora attrezzare la rosa: chissà che la scelta, almeno per il reparto avanzato, non possa cadere proprio sul numero 9 della Roma.