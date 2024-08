Daniele De Rossi e le sue dichiarazioni nel post gara amichevole contro l’Everton nel giorno del congedo dall’Inghilterra.

La Roma saluta l’Inghilterra ma non prima di aver giocato la sua seconda amichevole contro l’Everton. Alla fine è un 1-1 che lascia decisamente soddisfatto il tecnico della Roma, Daniele De Rossi.

Un mercato che sta soddisfacendo il tecnico di Ostia e, soprattutto, una preparazione che ha visto i suoi ragazzi lavorare molto e bene. Daniele De Rossi si attende ancora qualcosa dal mercato, ma si ritiene assolutamente soddisfatto di quanto fatto finora dalla società. Le sue dichiarazioni post gara sottolineano una grande fiducia nella sua squadra. La prima prova ufficiale si avvicina sempre di più, Esordio in campionato in Sardegna, contro il Cagliari, datato 18 agosto.

Daniele De Rossi. Le sue parole

Le sue parole nel post-gara: “La prestazione è stata buona. Questa era una partita d’allenamento, ma l’abbiamo preparata come se fosse di campionato”.

Il tecnico giallorosso ha poi proseguito la sua disamina della gara: “Se restiamo corti e siamo bravi ad attaccare lo spazio possiamo essere fastidiosi per chiunque. abbiamo giocatori molto diversi tra loro: ‘è chi è più bravo ad attaccare la profondità come Dovbyk; chi è bravo a venire incontro, come Soulé, Le Fée, Pellegrini e Zalewski“. E’ una squadra che comincia ad avere quella fisionomia e quelle caratteristiche che piacciono a De Rossi. Daniele De Rossi vuole che la Roma continui a crescere così come ha fatto durante l’intero periodo della preparazione. Vuole una Roma che dia fastidio a tutti.