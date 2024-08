Dimissioni Thiago Motta: stanno dando i numeri

Dimissioni Thiago Motta, addio alla Juventus già ‘segnato’: stanno dando i numeri. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Continuano ad essere numerose quanto affascinanti le questioni di un calciomercato che, non solo in casa Roma, risulta ancora foriero di grandi novità e cambiamenti. I parametri e le discriminanti destinate ad avere un grande impatto sulle evoluzioni di trattative, addii e nuovi acquisti restano numerosi e legati anche alle volontà di quegli allenatori coinvolti in un vero e proprio valzer di panchine da inizio giugno in poi.

Proprio le tante novità da quest’ultimo punto di vista sono risultate decisive per poter impattare sugli apparecchiamenti della nuova stagione e sulle decisioni di mercato degli addetti ai lavori. Lo ricorda bene l’attuale situazione in casa Roma, con Daniele De Rossi protagonista fin qui di una serie di decisioni e valutazioni condivise con Ghisolfi volte a cambiare status e aspetto alla rosa ereditata da José Mourinho a fine stagione. Restando nelle regioni più nobili di classifica, ad ogni modo, va evidenziato come anche in casa Juventus si siano verificate fin qui numerose novità, molte delle quali legate proprio al nuovo tecnico.

Dimissioni Thiago Motta, i numeri in casa Juventus parlano chiaro

Dopo la grande stagione al Bologna, infatti, Thiago Motta è stato individuato da Giuntoli e colleghi come nome ideale per ripartire e catalizzare un nuovo ciclo bianconero, successivo all’addio di Massimiliano Allegri. L’ex direttore sportivo del Napoli ha fin qui lavorato proprio per accontentare le richieste del mister, consegnandogli una squadra funzionale e ben allestita.

Dopo Thuram e Douglas Luiz, certamente tra i colpi più appariscenti del mercato della Juventus e non solo, in quel di Torino hanno lavorato su tanti altri elementi, con i sempre aperti e caldissimi scenari legati a Koopmeiners e Nico Gonzalez. Le trattative, per motivi diversi, restano complicate quanto affascinanti, inserendosi squisitamente in una situazione in casa Juventus in pieno divenire.

In particolar modo, intanto, va segnalata anche la presenza dell’allenatore bianconero nella lista di possibili mister destinati a lasciare il club in data 5 gennaio 2025. Un esonero o le eventuali dimissioni di Thiago Motta sono quotate 12 volte l’importo scommesso: una cifra importante, che conferma come tale scenario sia pressoché remoto, soprattutto a scarsissima distanza dall’inizio di un progetto che deve ancora decollare ufficialmente.