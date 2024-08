La Roma rimette la freccia: l’apertura è già arrivata

La Roma rimette la freccia. Questa volta il ds giallorosso Ghisolfi sembra vicinissimo ad accontentare Daniele De Rossi.

Daniele De Rossi al termine della partita amichevole contro l’Everton si è detto molto soddisfatto della sua Roma.

Ma si sa come si aspetti ulteriori regali dalla sua società che già ha investito tanto in questa sessione di mercato. Ancora qualcosa manca, soprattutto nel reparto difensivo. per questo la Roma continua a cercare un difensore. Le ultime novità ci arrivano, in tempo reale, dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, che ci fa sapere che: “Prosegue la trattativa tra la Roma ed il Rennes per Assignon“. Lorenz Assignon è un classe 2000. Veloce, forte nel dribbling e capace di pennellare cross al bacio. Si tratterebbe, come detto, di un tassello richiesto dallo stesso tecnico della Roma. E’ lui l’esterno di fascia destra che tanto manca alla compagine giallorossa. Viste le difficoltà di arrivare a Raoul Bellanova che il Torino non vuole cedere se non a cifre importanti e perso Pubill, passato all’Atalanta, è il difensore francese l’obiettivo dichiarato che Florent Ghisolfi intende portare all’ombra del Colosseo. L’obiettivo sembra prossimo dall’essere centrato.