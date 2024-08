Last minute Juventus: affare gratis e via libera Roma

Last minute Juventus. Le ultime settimane di mercato e le possibilità dell’ultimo minuto che anche la Juventus potrebbe sfruttare al meglio. Ma non soltanto la Juventus…

Cristiano Giuntoli è pronto a giocare su più tavoli. Sono numerosi e diversi per tipologia e complessità. Vi sono le ultime operazioni in entrata tese ad assicurare maggiore qualità, e quantità, alla rosa da mettere poi a disposizione di Thiago Motta.

Il capitolo delle operazioni in uscita, poi, è un discorso a sé stante dal momento che quasi ogni singola questione presenta tali difficoltà che è difficile addirittura immaginare che la metà possano essere risolte positivamente. I due piani si sa che viaggiano parallelamente, poiché ogni operazione in uscita rappresenta linfa vitale per quelle in entrata. A tal proposito, al momento, è la voce esterni che sembra attirare la maggiore attenzione del direttore tecnico bianconero. Uno potrebbe non bastare. L’ipotesi Jadon Sancho rimane più una suggestione, ed una passione smodata di Giuntoli, che non un progetto tecnico fattibile. Karim Adeyemi ha assicurato cuore e gambe alla causa del Borussia Dortmund e pertanto si punta altrove. Il Porto presenta non una sola opportunità, bensì due.

Last minute Juve, ma ce n’è anche per la Roma

Il Porto, da sempre, è bottega cara. La Juventus ha individuato, nella formazione portoghese, due possibili obiettivi di mercato.

I due profili seguiti da Giuntoli sono l’esterno portoghese Francisco Conceicao, classe 2002 e l’esterno brasiliano, Wenderson Galeno, classe 1997. L’argomento esterni d’attacco della Juventus è stato un tema affrontato sul canale Twitch Juventibus, che ha riferito come, al momento, il favorito ad indossare la maglia della Juventus sia il giovane talento portoghese. Francisco Conceicao approderebbe alla Continassa con la formula del prestito, gradita alla Juventus che avrebbe così modo di valutare con calma l’eventuale maturazione del figlio d’arte. Una scelta che lascerebbe libero Wenderson Galeno sul quale sembra essere gettata la Roma. La società giallorossa si sarebbe inserita nella corsa all’esterno brasiliano vista la difficoltà della Juventus di chiudere la trattativa. I prossimi giorni saranno decisivi poiché non soltanto la Juventus e la Roma hanno fretta di chiudere, ma anche il Porto vuole capire velocemente il possibile esito finale.