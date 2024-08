Numero di maglia galeotto: l’indizio fa volare la Roma

Numero di maglia galeotto, che può offrire molte indicazioni, soprattutto in ottica mercato Roma. Ma quale il numero di maglia in questione? E la maglia di quale squadra?

In ambito di calciomercato gli indizi si possono cogliere ovunque. Anche quelli apparentemente insignificanti possono indicare la giusta via. Per tentare di intuire le prossime mosse di mercato della Roma occorre spaziare a 360°.

In fondo lo stesso ‘modus operandi’ del direttore sportivo, Florent Ghisolfi, ha spesso sorpreso gli stessi esperti addetti ai lavori. Le operazioni in entrata della società giallorossa non erano state ‘pronosticate’ da alcuno. Ragionando sull’immediato futuro della Roma in ottica mercato, quale il possibile prossimo obiettivo? Daniele De Rossi sembra insistere per un prospetto di sicuro affidamento per il ruolo di terzino destro. Raoul Bellanova, classe 2000, punto di forza del Torino e della nazionale azzurra, è obiettivo che ciclicamente ritorna sui monitor di Trigoria. Il Torino, però, dopo la cessione al Napoli del difensore centrale Alessandro Buongiorno, non intende smantellare l’intero reparto difensivo. Oltretutto Bellanova non arriverebbe certo gratis nella capitale. A livello di alternative che rappresentano un ottimo rapporto qualità-prezzo nelle ultime ore, in casa Roma, si sta facendo strada un’ipotesi concreta…

Il numero di maglia svela l’arcano

Per comprendere meglio il piano Roma per l’immediato futuro è necessario trasferirci a Barcellona, in casa Barca. Su marca.com si parla del neoacquisto del Barcellona, Dani Olmo. Un acquisto di grande spessore e qualità per la compagine blaugrana.

Per il neo Campione d’Europa con la Spagna ecco la maglia numero 20. Non una maglia qualsiasi quella del Barcellona. Nemmeno il numero 20, però, è un numero qualsiasi. Fino alla scorsa stagione è stato il numero di maglia di Sergi Roberto, un’autentica istituzione nella storia del club catalano. Una vita con il Barcellona che si è conclusa lo scorso 30 giugno. Da quel momento Sergi Roberto è un profilo libero da ogni vincolo e pronto a nuove avventure. La Roma ci sta pensando seriamente al difensore-centrocampista spagnolo, classe 1992. Potrebbe andare a coprire, al meglio, quella fascia destra al momento ancora scoperta. Ad oggi la Roma non è andata oltre un sondaggio esplorativo che però ha avuto un esito positivo. Sergi Roberto, infatti, sarebbe felice di sbarcare nella capitale, sponda Roma. A breve si attendono novità.