Nuova firma bianconera, Rabiot ha già deciso

Rabiot nuovamente bianconero, colpo di scena e nuova decisione dopo l’addio da svincolato alla Juventus.

Adrien Rabiot non è stato il classico tormentone del calciomercato estivo, ma è diventato una sorta di “pensiero fisso” per la Juventus. Fin dall’inizio del 2024, il club bianconero ha cercato di convincere il centrocampista francese a rinnovare il contratto, scaduto il 30 giugno scorso.

Tuttavia, nonostante gli sforzi di Cristiano Giuntoli e i numerosi tentativi di persuasione rivolti a Veronique, madre e agente del giocatore, il rinnovo tanto atteso non è mai arrivato. Conclusa la stagione con la vittoria della Coppa Italia, è seguito l’addio di Massimiliano Allegri, allenatore che ha contribuito alla crescita di Rabiot, ma il centrocampista ha continuato a non dare risposte alla Juventus. Infine, durante la presentazione di Thiago Motta, Giuntoli ha praticamente annunciato l’addio di Rabiot al club.

Nuova firma bianconera, Rabiot ha deciso: doppia pista in Premier

Dopo l’esperienza in bianconero, non sempre felicissima e talvolta macchiata da parentesi di rendimento non sempre all’altezza, Rabiot ha alla fine di non rinnovare il proprio contratto con la Juventus, figurando nell’attuale corpo di svincolati non ancora in grado di aver trovato una soluzione, nonostante l’importanza del nome e di rendimento.

Accostato anche ad altre squadre di Serie A, soprattutto quando pareva poter stimolare e intrigare i progetti del Milan, Adrien Rabiot figira sempre più lontano dall’Italia e dalla Serie A, con un probabile approdo in Premier League. Diversi club si sono interessati al suo profilo, con il Manchester United che sembra avere il vantaggio, pronto a offrire un ingaggio a doppia cifra, come desiderato da Rabiot e dalla madre.

Nonostante l’offerta del Liverpool, Rabiot appare più attratto dai Red Devils, segnalando una forte possibilità che il suo sogno di giocare in Premier League si realizzi. Torino, la Juventus e la Serie A sono ormai il passato per il centrocampista francese, il cui futuro si prospetta in Inghilterra. Tra le varie opzioni per il futuro, figurava, infine, anche quella relativa ad una nuova firma in bianconera, sempre in Premier: sulle sue tracce, infatti, si era segnalato il Newcastle, ora come ora, però, uscito da una corsa che, appunto, coinvolge Manchester United e Liverpool, chiamate a trovare una soluzione nel corso delle prossime settimane e porre fine ad una delle questioni di mercato maggiormente interessanti di questa parentesi finale di campagna acquisti.