Offerta annullata per Chiesa: ‘frecciata’ UFFICIALE del vicepresidente

Offerta annullata per Chiesa. Continua la telenovela riguardante l’esterno della Juventus. Arrivano novità perfino da dove non ti aspetti.

La Juventus si prepara a giocare la sua ultima amichevole prima della gara di esordio in campionato che la vedrà opposta al neopromosso Como. Thiago Motta attende ulteriori risposte importanti dal campo ma , ancor più, sembra attenderle da Cristiano Giuntoli e dal mercato.

I nodi da sciogliere sono ancora tanti. Tra nuovi ingressi e possibili nuove uscite, c’è sempre il caso Federico Chiesa a tenere banco. Thiago Motta non l’ha convocato nemmeno per l’ultima amichevole e questo lascia presagire come niente sia cambiato tra i rapporti tra la Juventus e l’esterno di Genova. La Juventus rimane in attesa di offerte ‘giuste’ mentre il giocatore si prende il suo ‘giusto’ tempo per valutarle. Non sembrano essere, però, numerose le offerte pervenute alla Continassa. Vuoi le richieste della Juventus accanto a quelle del giocatore sembrano allontanare i possibili acquirenti. Eppure qualcosa si muove, almeno a livello di dichiarazioni ufficiali.

Dalla Turchia c’è chi ha parlato di Federico Chiesa e del mercato che lo riguarda da vicino.

Offerta annullata per Chiesa. Che botta alla Juve

A parlare è il vice presidente del Besiktas, Huseyin Yucel. Parole che lasciano il segno quelle riportate da TRT Spor.

“Negli ultimi giorni, il nome del giocatore della Juventus Federico Chiesa è stato menzionato molto con il Beşiktaş, e continua ad essere menzionato. È vero che siamo interessati a lui da circa 10 giorni. Nell’ambito di una comunicazione trasparente che abbiamo fatto finora, vorrei sottolineare che il giocatore ha uno stipendio di 9 milioni di euro e il suo club chiede 15 milioni di euro“. Il club turco è quindi ufficialmente sulle tracce di Federico Chiesa. Il quadro dipinto dal numero due del Besiktas è preciso in ogni suo dettaglio, dall’ingaggio percepito dall’esterno alla richiesta economica della Juventus. E’ l’ultima parte della dichiarazione del numero due del club turco che non farà piacere dalle parti della Continassa. Dice infatti Huseyin Yucel: “Vi sono sette club interessati. Abbiamo fatto la nostra offerta ma le loro richieste non sono molto razionali e paiono impossibili da soddisfare“.

Altre parole che sembrano appesantire una situazione che per Giuntoli sta diventando insostenibile.