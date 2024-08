Ufficiale Chiesa: comunicazione Juve appena arrivata

Ufficiale Chiesa, la Juventus ha già deciso: comunicazione del club appena arrivata. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il nome di Federico Chiesa è stato fino a questo momento uno di quelli in grado di generare le maggiori attenzioni e perplessità nel corso di un calciomercato che potrebbe prossimamente regalare importanti novità, in casa Roma e non solo. Sin dal mese di giugno, alla luce delle diverse esigenze palesate da De Rossi per il rinforzo della zona avanzata, Chiesa pareva poter stimolare il mondo giallorosso, anche alla luce di una sempre più delicata posizione rispetto al mondo Juventus.

In questi mesi, la situazione è divenuta sempre più difficile, con una rosa di squadre interessatesi alla situazione ma, per motivi diversi, ad oggi non ancora distintesi per un vero e proprio affondo. La Roma, dal proprio canto, dopo gli iniziali interessi aveva anteposto Soulé al numero 7 bianconero, le cui attese hanno portato il club a valutare altri scenari e situazioni, senza per questo veder depennato in modo definitivo il nome del figlio d’arte dalla lista dei desideri di Ghisolfi e colleghi.

Chiesa non convocato per l’amichevole con l’Atletico, UFFICIALE: la scelta della Juventus

Arrivare al suo ingaggio significherebbe riuscire a vedere incastrati una serie di presupposti, molti dei quali dipendenti dalla volontà dello stesso giocatore. Finito nel mirino anche del Napoli e della stessa Inter, Chiesa sa bene che il passare del tempo comporterà un aumento delle difficoltà nel trovare una soluzione che accontenti tutte le parti in causa.

Il mese di agosto, dunque, anche da questo punto di vista, potrebbe rivelarsi decisivo, con l’ex Fiorentina chiamato al maturare una posizione definitiva rispetto al proprio futuro e le squadre interessate destinate a recapitargli un’offerta che possano assecondarne le non semplicissime richieste. La Juventus, dal proprio canto, come ben ricordano anche le parole di Thiago Motta, ha da tempo deciso della marginalità di Chiesa rispetto al progetto.

Lo si era capito chiaramente già all’inizio, con le ultime settimane, fatte di scelte e dichiarazioni, ancor più disambiguanti. In particolar modo, rispetto a questa questione, va segnalata la decisione del club di non convocare Chiesa per l’ultima amichevole pre-campionato, in programma con l’Atletico Madrid. Come si può leggere nella lista di giocatori individuati da Thiago Motta per la partecipazione alla gara con i Colchoneros, il nome di Chiesa non figura.

Ennesima presa di posizione importante ed emblematica, che conferma come il tempo di Chiesa alla Juventus sia ormai, di fatto, terminato. Seguiranno aggiornamenti.