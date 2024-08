Addio Abraham, non si torna più indietro: triplice fischio

Calciomercato Roma, il futuro di Tammy Abraham resta un nodo da sciogliere nelle ultime settimane della sessione estiva. Riunione per l’addio al centravanti e avviso lanciato al Milan

Manca una settimana esatta dall’esordio stagionale della Roma di Daniele De Rossi. Domenica prossima, in casa del Cagliari, la squadra giallorossa scenderà in campo per la prima giornata di Serie A. Ieri c’è stato l’ultimo test amichevole, giocato in casa dell’Everton e terminato in pareggio per 1-1. Al termine dell’ultima sfida della preparazione estiva sono arrivate le parole di Tammy Abraham, che ha spento le voci sul possibile addio ai colori giallorossi. Ma oltre alle dichiarazioni dell’ex Chelsea, che ha lanciato anche un messaggio al Milan, ci sono le manovre in uscita di Florent Ghisolfi. Il francese ha già incontrato un dirigente interessato al centravanti britannico, ecco la posizione del Milan di Paulo Fonseca.

Le manovre del calciomercato estivo in uscita della Roma fanno da contraltare alle dichiarazioni di Tammy Abraham. A margine della sfida amichevole in casa dell’Everton il centravanti giallorosso ha allontanato le voci relative all’addio dalla squadra guidata da Daniele De Rossi. Ma in contemporanea non è sfuggito agli addetti ai lavori il colloquio tra Florent Ghisolfi ed il Ds dei Toffees, Kevin Thelwell. La squadra inglese è a caccia di un centravanti oltre a Calvert Lewin, che ieri ha siglato il gol del pareggio contro la squadra giallorossa.

Calciomercato Roma, addio Abraham e riunione con Ghisolfi: avviso al Milan

Proprio l’ex Chelsea potrebbe fare al caso dell’Everton, con la Roma pronta a monetizzare dopo l’arrivo dal Girona del centravanti Artem Dovbyk. Il futuro di Tammy Abraham risulta essere decisivo per totalizzare un tesoretto da reinvestire sul fronte delle entrate, dove uno dei nomi più caldi è il terzino destro del Rennes, Lorenz Assignon.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, non spaventa l’intesa da trovare tra Roma ed Everton. Nel caso l’ostacolo alla fumata bianca decisiva sarebbe rappresentato solo dalla volontà di Tammy Abraham, che sembra intenzionato a preferire esclusivamente il Milan.